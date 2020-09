Potsdam

Die Grünen in Potsdam wollen die Auto-Stellplatzpflicht für Hauseigentümer abschaffen. Dafür soll die Pflicht zur Schaffung mindestens eines Fahrradstellplatzes eingeführt werden. Bislang ist für Wohngebäude eine Mindestanzahl von Kfz-Plätzen vorgeschrieben; das variiert allerdings von Stadtteil zu Stadtteil.

Vorbild des Grünen-Vorstoßes ist die Hamburger Bauordnung, nach der Bauherren „in eigener Verantwortung über die Herstellung von Stellplätzen in angemessenem Umfang“ entscheiden, „wobei sie neben dem Stellplatzbedarf der Bewohner, den örtlichen Verkehrsverhältnissen, der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr insbesondere die Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen berücksichtigen sollen.“

Die Richtzahlen für Fahrradstellplätze sollen so geändert werden, dass ein Platz pro Wohnung mit bis zu 50 Quadratmetern Wohnfläche bereitzustellen ist, für jede Wohnung zwischen 50 und 100 Quadratmetern zwei Stellplätze, und für jede Wohnung mit mehr als 100 Quadratmetern sogar drei. Das ist auch der Wille der Stadt.

Bauherren sollen mehr Freiheiten bekommen

Die Vorgabe einer Mindestanzahl von Kfz-Stellplätzen ist in den Augen der Grünen eine „unnötige und mittlerweile unzeitgemäße Regulierung für Bauherren.“ Eine Deregulierung führe zu einer Flexibilisierung von Bauvorhaben, senke Baukosten und vereinfache Genehmigungsverfahren. Im Gegensatz zu Auto-Stellplätzen seien Fahrradstellplätze platzsparend, preisgünstig und nicht mit Flächenversiegelung verbunden. Dem zunehmenden Bedarf an Fahrradstellplätzen soll daher durch eine moderate Anpassung und Differenzierung der Richtzahlen Rechnung getragen werden.

Auch die Stadtverwaltung will die Pflicht zur Ausweisung von Autostellplätzen in einigen Bereichen abschaffen, etwa im neuen Kreativquartier, wo man gar keine Parkplätze will. Und in der Brandenburger Vorstadt müssen neue Stellplätze auf den neuen Baugrundstücken entstehen. Ein Freikaufen soll dort verboten werden.

Höhere Ablösesummen geplant

In wachsenden Städten werden Flächen immer knapper und wertvoller. Gleichzeitig wird Mobilität dort zunehmend durch den ÖPNV und das Fahrrad abgedeckt, während das eigene Kraftfahrzeug mit seinem hohen Platzbedarf im fließenden und ruhenden Verkehr an Bedeutung verliert, glauben die Grünen. Nach ihrer Erfahrung gibt es „an vielen Orten ungenutzte Stellplätze, die nur deshalb existieren, weil sie von der Stellplatzsatzung vorgeschrieben wurden.“ Das sieht auch die Stadtverwaltung als Grund für eine Anpassung der Stellplatzsatzung.

Weil die Grundstückspreise in Potsdam stark gestiegen sind, will die Stadt auch entsprechend höhere Ablösegelder fordern, statt bislang 3000 bis 8000 Euro je nicht geschaffener Platz bis zu 20.000.

Auto immer noch das bevorzugte Fahrzeug

Die derzeitige Satzung geht den Grünen zufolge davon aus, dass das private Kraftfahrzeug vorrangiges Fortbewegungsmittel ist und bietet in Paragraf 3 lediglich geringe Abweichungsmöglickeiten von den starren Richtzahlen der Stellplätze für Lagen mit guter ÖPNV-Versorgung. Allerdings ist den Grünen zufolge im Mobilitätsverhalten der Potsdam eine deutliche Hinwendung zum Umweltverbund (ÖPNV, Fahrrad) und insbesondere zu komplexen und vernetzten Mobilitätskonzepten unter Einbeziehung mehrerer Verkehrsmittel (Park & Ride, Bike & Ride, Carsharing etc.) zu verzeichnen.

Debatte zu Stellplätzen geht weiter

Weil man im Ausschuss wegen zahlreicher Änderungswünsche keine Einigung erzielen konnte, soll die Stellplatzsatzung weiter in den Fraktionen diskutiert werden, ehe sie erneut zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Von Rainer Schüler