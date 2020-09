Innenstadt

Die Grünen schlagen die Schaffung kommunaler Parkhäuser vor. In einem Antrag zum so genannten ruhenden Verkehr fordert die Fraktion die Stadtverwaltung auf, ein Konzept zur Verringerung der Parkplatzflächen auf den öffentlichen Straßen vorzulegen, das eine Zusammenführung privater Autos in Parkhäusern oder Tiefgaragen erleichtert. Die Stadt möge dazu Kapazitäten an bestehenden privaten Stellplatzanlagen aufkaufen oder sogar kommunale Anlagen schaffen. Solange das Parken im Straßenraum preiswerter ist als in den privatwirtschaftlich betriebenen Objekten, werde sich nichts ändern an der Situation zugeparkter Straßen, die neu aufteilen sollten zu Gunsten etwa des Fahrradverkehrs, wobei besonders der Fahrrad-Lastenverkehr gefördert werden soll, heißt es in der Begründung des Antrags. Vor allem bei größeren Neubaugebieten wie in Krampnitz müsse die Stadt investieren in eigene Anlagen.

Mit einem weiteren Antrag wollen die Grünen die Stadt verpflichten, den Parkverkehr in der Innenstadt zu untersuchen, um bis 2014 schrittweise die Innenstadt autofrei zu machen. In der historischen City der Zweiten Barocken Stadterweiterung müsse der ruhende Verkehr reduziert werden, um den frei werdenden Straßenraum dann anders nachnutzen zu können. Für dieses schrittweise Vorgehen sollen „Meilensteine“ mit bestimmten Kennzahlen vorgegeben werden, die erreicht werden müssen.

Werkstatt soll die Bedarfe klären

Im kommenden Jahr wollen die Grünen ein Werkstattverfahren vorbereitet haben, in dem alle Nutzungen des Straßenraums betrachtet werden vom Geschäftsleben über die Gastronomie bis zum Rad- und Fußverkehr. Vom Autoverkehr ist ausdrücklich nicht die Rede.

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Grünen dazu geführt, dass sich der „Nutzungsdruck“ der innerstädtischen Straßen „stark verringerte“, in welcher Weise, sagt die Fraktion nicht. In einem ersten Schritt müsse man über die Reduzierung der Parkmöglichkeiten am Straßenrand nachdenken, in einem zweitem über „Neuaufteilung des Gesamtraums“.

Schon positive Beispiele in der City

Die Freistellung der Kreuzung Mittelstraße/Benckertstraße im Holländischen Viertel zeige, was möglich ist. Auch die Maßnahmen in der Gutenberg- und der Friedrich-Ebert-Straße zeigten Erfolge, so die Fraktion.

Von Rainer Schüler