Grünen-Chefin Baerbock will sich für Coronabonus für alle einsetzen

Die Bundesvorsitzende der Grünen und in Potsdam lebende Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock will sich bundespolitisch für einen Corona-Bonus für alle medizinischen Helfer stark machen. Das versprach sie am Freitag bei einem Besuch im katholischen St. Josefs Krankenhaus in der Innenstadt.

„Dass im medizinischen Bereich vieles auf Kante genäht ist, war allen bewusst“, sagte Annalena Baerbock bei dem Termin, bei dem sie auf Mitarbeiter des Josefs-Krankenhauses sowie der beiden anderen christlichen Kliniken in Potsdam, dem Oberlinhaus und dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin, traf. „Jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen und zugleich genau zu sehen, was strukturell geändert werden muss.“ Am Freitag wollen die Bündnisgrünen in Berlin ein entsprechendes Grundsatzprogramm vorstellen. Für Annalena Baerbock steht aber fest, dass auch die Krankenhausmitarbeiter einen Corona-Bonus gezahlt bekommen sollen. „Wir müssen und werden das nach der Sommerpause des Bundestages weiter thematisieren, es darf da keine Schieflage zwischen Alten- und Krankenpflege geben“, so Baerbock.

Die Politikerin besuchte mehrere Stationen und kam auch mit dem Pflegepersonal ins Gespräch. Quelle: Varvara Smirnova

Anfang Juni hatten Bundestag und Bundesrat eine Sonderzahlung in einer Höhe von bis zu 1.500 Euro für Mitarbeiter in der Pflege beschlossen – wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise. Der Bonus soll allerdings nur an Altenpfleger ausgezahlt werden, während Ärztinnen und Krankenpfleger leer ausgehen.

Die christlichen Kliniken selbst können ihren Angestellten einen solchen Bonus nicht zahlen, wie deren gemeinsamer Geschäftsführer Oliver Pommerenke am Freitag bekräftigte. Das liegt auch daran, dass die Häuser gemeinsam im St. Josefs-Krankenhaus 99 Corona-Patienten versorgt haben, als das kommunale Klinikum „ Ernst von Bergmann“ nach einem internen Corona-Ausbruch keine Patienten mehr aufnehmen durfte. „Wir gehen mit einem Defizit aus der Krise“, sagte Pommerenke. Denn die Behandlung der Covid19-Patienten wird vergleichsweise schlecht vergütet. Die Krankenhäuser hätten mehr Geld verdient, wenn sie ihre regulären Patienten versorgt hätten. zugleich entgeht dem Haus eine „Leere-Betten-Prämie“ der Landesregierung, von der wiederum das Bergmann-Klinikum profitiert. Damit sollen entgangene Einnahmen durch die Nichtbelegung von Behandlungsplätzen ausgeglichen werden – eine Maßnahme, die an den christlichen Kliniken vorbeigeht, die in der Krise eingesprungen sind.

Die Mitarbeiter des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ indes erhalten eine Bonuszahlung. Aus dem kommunalen Haushalt werden 900.000 Euro dafür bereitgestellt worden, rund 1.800 Angestellte erhalten eine Sonderzahlung. Das Klinikum ist in kommunaler Trägerschaft. Eine entsprechende Zahlung an die privat geführten christlichen Kliniken hatte die Stadtverordnetenversammlung ausgeschlossen. Stattdessen soll sich Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) für Mittel von Land und Bund stark machen – bei den Grünen könnte er offenbar Verbündete finden.

