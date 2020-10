Potsdam

Die neu zu gründende Grundschule in der Teltower Vorstadt soll in einem Provisorium an den Start gehen – und zwar bereits mit Beginn des kommenden Schuljahres. Dafür hat sich am Dienstagabend der Bildungsausschuss einstimmig ausgesprochen. Folgen die Stadtverordneten am 4. November dieser Empfehlung, hat das Bildungsministerium das letzte Wort. Das zuständige Referat habe bereits seine Unterstützung in Aussicht gestellt, sagte Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos).

Die Stadt möchte mit ihrem eiligen Vorgehen den Druck aus der Grundschullandschaft nehmen, denn längst können nicht alle Kinder mehr die Grundschulen in der Nähe ihres Wohnortes besuchen. Besonders betroffen ist davon die Teltower Vorstadt.

Unterricht in Containern

Die neue Grundschule soll zunächst als Containerschule an der Heinrich-Mann-Allee errichtet werden. Weil die Schule aber für mehrere Monate von Baustellen und dem damit verbundenen Lärm umgeben sein wird, sollen die ersten Klassen zunächst in der Grundschule am Humboldtring lernen und nach den Winterferien an die Heinrich-Mann-Allee umziehen.

