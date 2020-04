Direktorin in Drewitz möchte ab Mittwoch wieder unterrichten

Drewitz

Noch haben Bund und Länder nicht über die Wiedereröffnung von Schulen entschieden, und die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) Berlin hat am Dienstag empfohlen, zunächst die höheren Jahrgänge wieder zu unterrichten, weil diese Schüler die Abstandsregeln besser einhalten können. Dagegen spricht sich die Nationale Akademie der Wissenschaft „ Leopoldina“ in Halle dafür aus, zuerst die jüngeren Schüler in Grundschule und Sekundarstufe 1 unter bestimmten Voraussetzungen wieder in die Schulen zu holen. Zuerst sollten die jüngeren Klassen unterrichtet werden, weil sie mehr persönliche Betreuung brauchen.

Kurze Anlaufphase bis Mittwoch

Wie das funktionieren könnte, sagt Elvira Eichelbaum als langjährige Leiterin der Grundschule am Priesterweg in Drewitz der Märkischen Allgemeinen erklärt. Sie möchte nach einer kurzen Anlaufphase am kommenden Mittwoch, dem 22.April, mit den 1. und 6. Klassen neu beginnen. Kinder, die in eine Lern- und Begabtenklasse (LuBK) wechseln wollen, könnten sich ja den 6.-Klässlern anschließen, sagte sie.

Anzeige

Verkürzter Staffelunterricht in Klasse 1

Die 1. Klassen könne man gestaffelt in zwei Gruppen unterrichten: Die Gruppe A hätte demnach von 8 bis 10 Uhr ohne Pause Unterricht und gehe danach nach Hause, allerdings auch ohne Mittagsversorgung. Die Gruppe B wäre dann nach einer Nichtbegegnungspause von 10.30 bis 12.30 Uhr dran und könnte mit den nötigen Abständen auch in der Schule Mittag essen, weil die Einrichtung räumlich gut ausgestattet ist.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

6er Gruppen in Klasse 6

Die 6. Klassen würden an der Priesterweg-Schule in 6er Gruppen aufgeteilt und in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch unterrichtet. Bei einer Dreizügigkeit seien das neun neun Lerngruppen mit jeweils vier Stunden Unterricht am Tag.

Die Pausenzeiten werden gestaffelt. Kontaktverbot und Mundschutz – zur Not auch ein Mundtuch oder Schal, falls es nicht genügend Masken gibt – müssen angeordnet werden. „Die Kinder dieser Altersgruppe verstehen das“, so Eichelbaum: „Inzwischen haben alle längst den Ernst der Lage verinnerlicht.

Für Schüler, deren schulische Leistungen unterdurchschnittlich sind, könnten Trainingsaufgaben, die bereits vermittelt wurden, hilfreich sein, damit sie ihren Wissensstand halten, sagte die Direktorin. Ohnehin würden sich alle Lehrer einen Überblick verschaffen, was die Kinder noch wissen. Diese analytische Aufgabe können Lehrkräfte auch ohne Standardabfragen lösen.

Besser kurzer Unterricht als keiner

„In früherer Zeit gab es schon immer Kinder, die während der Schulzeit zur Kur gefahren sind“, erinnert sich Eichelbaum: „Erfahrungsgemäß haben sie schnell wieder den Anschluss gefunden.“ Wenn eine Schule räumlich Kapazitäten für weitere Lerngruppen vorweisen kann, sollte auch sie die Chance bekommen, wenigstens dringend hilfebedürftige Kinder für eine Stunde pro Tag unterrichten zu können. „Besser eine kleine Lerneinheit mit größter Vorsicht, als gar keine.“, so die Direktorin: „Bei schönem Wetter können Schulen ohnehin verschiedene Lernorte im Freien nutzen. Lesen kann ich überall!“

Keine Angst vor Ansteckung

Eine Ansteckung der Lehrer bei Schülern und umgekehrt fürchtet Eichelbaum nicht: „Wenn Lehrkräfte genügend Abstand halten und in die Hefte der Kinder schauen, wenn die wieder gehen, dürfte das nicht passieren.“ Ohnehin sei die Voraussetzung zur Wiedereröffnung, dass Kinder und Lehrer frei von Erkältungsanzeichen sind und auch die in den Familien keine Krankheiten eine Gefährdung anzeigen.

Lesen Sie dazu auch:

Von Rainer Schüler