Grundstein für Potsdams erste städtische Kita seit 20 Jahren 

Bornstedt

Die erste städtische Kita seit über 20 Jahren ist im Bau. Am Freitag wurde in der Georg-Herrmann-Allee im Bornstedter Feld der Grundstein für eine neue Integrationskita gelegt, die nicht von einem sozialen Träger, sondern direkt von der Stadt betrieben werden soll. Auf gleich vier Stockwerken finden ab dem Sommer des Jahres 2023 insgesamt 151 Kita-Kinder hier Platz.

Neue Kita-Plätze im Bornstedter Feld auch für Kinder mit Behinderungen

Eine architektonische Besonderheit: das Gelände wird so gestaltet, dass alle Krippenkinder aus zwei übereinanderliegenden Erdgeschossen ebenerdig in den Garten können. Das architektonische Konzept erlaubt es, dass auch beeinträchtigte Kinder sich dort frei bewegen können. 20 Plätze sind in der Integrationskita für Kinder mit Behinderungen reserviert. Der Entwicklungsträger Bornstedter Feld baut die Kita im Auftrag der Stadt. Es werden rund 4,9 Millionen Euro investiert, das Land fördert den Bau mit 840.000 Euro.

Potsdams Linke lobt Rückkehr zu städtischen Kitas, CDU ist skeptisch

Die Potsdamer Linke, die die Abkehr der Stadt von eigenen Kitas in den Neunziger Jahren abgelehnt hat, begrüßt die Rückkehr in eigene Trägerschaft. „ Das wird auch die Kompetenz der Stadt in diesem Bereich stärken und damit auch den freien Trägern langfristig nützen“, teilt die Fraktionsvorsitzende Sigrid Müller mit.

Bei der CDU ist man zurückhaltender: „„Potsdam wird mit steiler Lernkurve nachweisen müssen, dass eine Kita in städtischer Trägerschaft das bestehende Kita-Angebot sinnhaft ergänzt und im Wettstreit um die beste Kita-Versorgung besteht“, erklärte Anke-Britt Möhr, Vorsitzende der CDU Potsdam Nord-West.

Von MAZonline/pede