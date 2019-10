Gruselige Generalprobe: Das erwartet die Besucher der Horrornächte im Filmpark

Babelsberg

Acht Stuntleute, acht Tänzer, zwei Indianer und ein Pferd: Die Show bei den Horrornächten im Filmpark Babelsberg wird auch im zehnten Jahr schräg, laut und vor allem gruselig.

Ein Best-of aller Horrorklassiker haben Tina Knaus und Andrej Baranow zusammengestellt. Sie schreiben seit dem Beginn vor zehn Jahren das Konzept für jede Horrorshow im Filmpark. „Wir haben die prägnantesten Szenen ausgesucht, sie zu einer Geschichte kombiniert und dann ein wenig gewürzt mit Pferd und Lasershow“, sagt Andrej Baranow.

Zur Galerie Die Schreckensgestalten aus diversen Filmen geistern im Oktober durch den Filmpark Babelsberg in Potsdam. Sie gehören zu den Horrornächten. Hier Eindrücke aus der Show im Vulkan.

Den Anfang macht einer der bekanntesten Klassiker: „Es“ von Stephen Hawking. Darin lockt der Clown Pennywise Kinder in sein Versteck, um sie zu töten. Die vielleicht bekannteste Szene aus dem Horrorfilm, als er das Kind Georgy zu sich lockt, mit dem Papierschiff, das der Junge verloren hatte, kommt ebenso vor wie der markante rote Luftballon, mit dem Pennywise im Film zu sehen ist.

Clown Pennywise schwebt in den Vulkan

Das persönliche Highlight der Show für Tina Knaus und Andrej Baranow: Der Moment als Pennywise und Georgy vom Dach nach unten schweben. „Wir erlauben uns auch immer, ein bisschen Comedy und Poesie mit in die Show zu nehmen – auch Horror kann schön sein“, sagt Tina Knaus.

Vier Wochen lang hat das Ensemble geprobt, jetzt ist die Show bühnenreif, bei der Generalprobe sei aber immer noch genug schief gegangen, sodass Tina Knaus und Andrej Baranow auf eine gute Premiere hoffen. „Die Zuschauer bei der Generalprobe haben an Stellen gelacht, an denen wir es geplant hatten, und waren still an den Stellen, an denen wir es wollten“, sagt Baranow.

Vom Kindertanz in die Horrorshow

Michele Rudnick ist als Tänzerin bei der Show dabei. Eigentlich ist Horror nicht ihr Gebiet, sie arbeitet als Tanzlehrerin im Bereich Hip-Hop, Gesellschafts- und Kindertanz beim Tanzhaus Potsdam. Schon 2013 war sie bei der Show dabei, dieses Jahr leitet sie die Tänzer und Tänzerinnen an. Schwierigster Moment in der Show? „Wir haben nur sehr wenig Zeit, uns zwischen den einzelnen Szenen umzuziehen, da ist hinter der Bühne immer große Hektik“, berichtet Michele Radnick.

>>>Lesen Sie mehr zum Filmpark:

Casting in Babelsberg: Diese Monster wollen uns das Gruseln lehren

Das Sandmännchen feiert Jubiläum – mit vielen Gästen

Stadtentwicklung: Die Medienstadt wächst weiter

Filmpark startet in die Saison 2019

Neben der Show wird der gesamte Filmpark in eine gruselige Kulisse verwandelt. Mehr 200 Monster und Figuren aus bekannten Filmen und Erzählungen werden die Besucher an den Abenden erschrecken.

Noch etwas Zeit, das Make-up zu perfektionieren

Am schwierigsten sei es, diese ganzen Schauspieler am ersten Abend der Horrornächte „einigermaßen gepflegt in den Abend zu schicken“, sagt Tina Knaus. Gemeinsam mit ihrem Kollegen hat sie die Darsteller für die Monster gecastet, ihnen beigebracht, sich richtig zu schminken und wie sie ihre Kostüme am besten gestalten – das müssen die Schauspieler während der Nächte selbst machen. Bis Samstag kann das Make-up noch perfektioniert werden, dann ist die Premiere.

Termine im Filmpark Babelsberg:5., 12., 18., 19., 25. und 26. Oktober sowie 1. und 2. November; Einlass ab 18 Uhr; Ende 23 Uhr.

Von Lisa Schmierer