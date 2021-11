Keiner hat sich in den letzten Jahrzehnten um die Heimatgeschichte der Mark Brandenburg so verdient gemacht wie er. Darüber hinaus ist Günter de Bruyn ein deutschlandweit geachteter Schriftsteller. Eine erste Ausstellung nähert sich seinem Leben und seinem Werk.

Was eine Ausstellung über Günter de Bruyn und die Mark Brandenburg erzählt

Geschichte & Literatur - Was eine Ausstellung über Günter de Bruyn und die Mark Brandenburg erzählt

Geschichte & Literatur - Was eine Ausstellung über Günter de Bruyn und die Mark Brandenburg erzählt