Günther Jauch, der am Dienstag, 13. Juli, seinen 65. Geburtstag feiert, neigt bekanntlich zur Verschwiegenheit, was sein Privatleben betrifft. Und so wird es für die interessierte Öffentlichkeit wohl keine Hochglanz-Bilderstrecke in bunten Magazinen geben mit Happy-Birthday-Kuchen und Garten-Idyll in der Berliner Vorstadt und tiefsinnigen Sätzen über das Leben.

Jauch ist mehr als ein Zugezogener

Doch auch ohne Schlüsselloch-Blick darf man getrost auf eines wetten: Zum Anstoßen gibt es mutmaßlich einen besonderen Tropfen – deutscher Riesling von Weingut „Von Othegraven“ an der Saar, das sich seit 1805 im Besitz der Vorfahren von Günther Jauch befand. 2010 übernahm er selbst das Gut. Der Grund? „Familiensinn, nostalgische Erinnerungen und die Neugier auf ein mir bis dahin noch fremdes Metier.“ So umriss der Journalist und Moderator es einmal. Eine Herzensangelegenheit also – wie so vieles in seinem Leben. Wenn schon, dann richtig – so hält er es auch mit seinem Potsdamer-Sein.

Günther Jauchs Bekenntnis zur Stadt Potsdam

Anders als manche der Gutbetuchten, denen die Berliner Vorstadt oft nur eine Verlängerung von Berlin mit anderer Postleitzahl ist, identifiziert sich der TV-Star voll mit der Stadt. Und das bereits zu Zeiten, als diese noch nicht als schicke Adresse galt. „Er war einer der ersten, die sich gleich nach der Wende nach Potsdam begeben haben, als Potsdam noch nicht so begehrt war“, erinnert sich Potsdams Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), „das war für ihn auch immer ein Bekenntnis zur Stadt.“

Ein Bekenntnis, das auch stets das Engagement für die Stadtentwicklung umfasste. Beispiel: die von Jauch finanzierte Rekonstruktion des Fortunaportals am Alten Markt. Bei der Einweihung 2002 sah das Gesicht des Platzes noch komplett anders aus. Der Blick ging geradewegs bis zur Havel – das Barberini und die anderen Bauten in der Humboldtstraße waren noch Jahre entfernt, genauso wie der Landtagsneubau.

Initialzündung: das von Jauch finanzierte Fortunaportal in Potsdam auf dem Alten Markt im Jahr 2008 – mit Blick aufs Hotel Mercure. Quelle: Michael Hübner

Einziger Blickfang in Richtung Hotel Mercure war die sogenannte Blechbüchse, die temporäre Spielstätte des Hans-Otto-Theaters. Und nun stand da dieses Barockportal – auf den ersten Blick ein bisschen einsam, aber auch Sinnbild einer Idee, die sich damals im Embryonalstadium befand: die Idee von der Wiedergewinnung der alten Potsdamer Mitte.

Mit der Finanzierung des Portals sei „eine Initialzündung“ erfolgt, so Jakobs: „Das war eine grandiose Idee. Günther Jauch sagte damals: ,Ihr redet nur ständig, aber man muss auch einen Anfang machen.‘“ In der Tat löste das Bauwerk eine Kettenreaktion aus. So seien dann erste Gespräche geführt worden, wie man die Verkehrsführung verändern könne – im Hinblick auf die Errichtung des Landtags in der Kubatur des alten Stadtschlosses.

Wirkungsvoll: Jauchs Kritik an der Potsdamer Bauverwaltung

Jauchs Potsdam-Liebe ist jedoch nie kritiklos dahergekommen. Gegen Ende der Nullerjahre prangerte er öffentlich Missstände innerhalb der Bauverwaltung an, was letztlich zu einer Reform von Abläufen und Entscheidungsverfahren in manchen Bereichen führte. Jauch hatte damals als Betroffener seinem Ärger Luft gemacht – immerhin besitzt er selbst zahlreiche Immobilien in der Stadt. „Er ist ein vorbildlicher Sanierer, der viel für die Erhaltung historischer Bausubstanz getan hat“, lobt Jakobs.

Das beleuchtete Fortuna-Portal aus dem Innenhof des Landtags heraus gesehen. Quelle: Christel Köster

Wenn es um Architektur geht, dann nimmt Jauch, der auf dem Bildschirm immer sehr verbindlich wirkt, allerdings kein Blatt vor den Mund und setzt sich mit pointierten Formulierungen auch öffentlicher Kritik aus. Unvergessen, wie er das Mercure-Hotel als „sozialistische Notdurft-Architektur“ geißelte – ein Affront für viele, denen das Hochhaus aus DDR-Zeiten ans Herz gewachsen ist.

Spenden für die Friedenskirche Potsdam

Ganz leise Töne schlägt der TV-Moderator hingegen an, wenn es um sein Engagement für Bauwerke oder Anliegen geht. „Er macht das großherzig und, ohne sich in den Vordergrund zu spielen“, sagt etwa Simon Kuntze, der Pfarrer an der Friedenskirche ist. Eine Million Euro spendete Jauch für den Campanile; auch die Rettung des venezianischen Apsismosaiks hinter dem Altar geht auf sein Konto.

Fernsehmoderator Günther Jauch ist ein finanzieller Unterstützer vieler historischer Bauten in Potsdam. Quelle: Soeren Stache/dpa

Nun könnte man mutmaßen, dass das Gotteshaus eventuell von einem persönlichen „Nahverhältnis“ profitiert. Immerhin haben sich Günther Jauch und seine Frau Thea dort 2006 trauen lassen. Doch daraus ergibt sich kein Wettbewerbsvorteil für den Bau. Denn auch die sonstige Spenden-Liste ist lang – darunter der Garnisonkirchturm, der Kloebersaal im Marmorpalais, das Pfingstberg-Belvedere oder der Förderverein des Potsdam-Museums.

Dessen Vorsitzender Markus Wicke unterstreicht ebenfalls die Umstandslosigkeit der Unterstützung. „Er hat vielen Projekten zum Erfolg verholfen – zum Beispiel der Hagemeister-Ausstellung oder dem Eichgrün-Fotonachlass.“

Geschichtsträchtige Familie von Günther Jauch

Gesellschaftliches Engagement scheint in der Familie des Moderators Tradition zu haben. Anekdote am Rande: Einer der Ahnen hob sogar den Kommunismus mit aus der Wiege – zumindest indirekt. Selbiger Ahnherr unterschrieb nämlich als Zweiter Bürgermeister von Trier die Geburtsurkunde für einen Knaben namens Karl Marx. Andere Vorfahren richteten in Hamburg im 19. und 20. Jahrhundert eine Armenspeisung ein und stifteten Armenhäuser. Auch Jauch hat ein Herz für bedürftige Kinder – seit Jahren unterstützt er die Drewitzer „Arche“, wo es kostenlose Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten gibt.

Die „Arche“ in Drewitz mit ihrem Schirmherr: Günther Jauch. Quelle: Bernd Gartenschläger

Klar ist: Gratulationen wird der Jubilar heute en masse bekommen. Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) schätzt Günther Jauch seit langem sehr. Was ihn besonders beeindruckte: Wie Jauch der Landeshauptstadt seinerzeit „ohne Bohei, ohne Brimborium“ seine Hilfe anbot. Für Platzeck stellt die Errichtung des Fortunaportals ebenfalls die „Initialzündung“ für die Mitte dar. „Dafür werde ich ihm ewig dankbar sein.“

Gemeinsame Potsdam-Leidenschaft: Matthias Platzeck und Günther Jauch

Was weniger bekannt ist: Dass dieses Projekt Jauch und Platzeck zu Kanufreunden der ganz besonderen Art machte. In den Portalbau waren Jauchs Einkünfte aus einem Werbedeal mit der Beton-Industrie geflossen, die wiederum ein Betonkanu-Rennen in der Alten Fahrt veranstaltete. Mit dabei: Platzeck und Jauch.

Immer einen guten Draht zueinander: Ex-Ministerpräsident und Ex-Oberbürgermeister Matthias Platzeck (SPD) und Günther Jauch (2002). Quelle: Christel Köster

Auch sonst waren sie als Team erfolgreich, eröffneten gemeinsam 2001 die Bundesgartenschau und hielten 2017 eine Doppel-Laudatio auf den Potsdam-Mäzen und Ehrenbürger Hasso Plattner. Ob Brandenburgs Ex-Landesvater irgendwann eine Laudatio auf einen Neo-Ehrenbürger Jauch halten wird? Das steht noch in den Sternen. Aktuell sind erst mal Platzecks – launige – Geburtstagswünsche dran: „Mir ist nicht bang, dass Günther Jauch ein schöner Lebensabschnitt bevorsteht, denn wer ein Weingut besitzt, bei dem ist Frohsinn automatisch garantiert.“

Von Ildiko Röd