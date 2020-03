Gutachterausschuss: So drastisch steigen Potsdams Bodenpreise

Potsdam

Die Grundstückspreise in Potsdam sind im vergangenen Jahr erneut deutlich angestiegen. Verglichen mit dem Jahr 2015 haben sich in weiten Teilen der Stadt die Kaufpreise vervielfacht.

Vor allem in den bislang vergleichsweise günstigen Plattenbausiedlungen im Potsdamer Süden haben die Bodenrichtwerte teils deutliche Sprünge nach oben gemacht. Das geht aus dem Katalog der neuen Bodenrichtwerte hervor, die jetzt durch den Potsdamer Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt worden sind.

In 87 von 96 Zonen sind die Preise im Vergleich zu 2018 gestiegen

In Potsdams Innenstadt sind die Bodenpreise am höchsten. Quelle: Lutz Hannemann

Die höchsten Bodenrichtwerte gibt es weiterhin entlang der Brandenburger Straße. In der Potsdamer Fußgängerzone hat es im vergangenen Jahr demnach bei Grundstücksverkäufen einen Durchschnittspreis von 1700 Euro pro Quadratmeter gegeben – 200 Euro mehr als noch im Jahr 2018. Wenn man bis ins Jahr 2015 zurückschaut, zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Damals galt ein Bodenrichtwert von 850 Euro in der Fußgängerzone. Somit haben sich die gezahlten Preise in Potsdams Toplage in nur vier Jahren verdoppelt.

Hohe Mieten gefährden Geschäfte

Potsdams Fußgängerzone hatte zuletzt mit mehreren Ladenschließungen Schlagzeilen gemacht, die auch auf die hohen Gewerbemieten zurückzuführen sind. Doch die gleiche Entwicklung lässt sich nicht nur in der Fußgängerzone, sondern im gesamten Zentrum und in zahlreichen weiteren Stadtteilen ausmachen.

Direkt an die Brandenburger Straße angrenzend wird in den Karrees der Zweiten Barocken Stadterweiterung mittlerweile ein Bodenrichtwert von 1000 Euro pro Quadratmeter genannt. 2015 lag er noch bei 500 Euro. Beim Sanierungsgebiet Potsdamer Mitte stiegen die Bodenrichtwerte im gleichen Zeitraum von 550 auf 1100 Euro, in der Brandenburger Vorstadt von 450 auf 900 Euro und in der Berliner Vorstadt von 540 auf 1200 Euro pro Quadratmeter – die zweitteuerste Lage der Stadt.

In Plattenbaugebieten verdreifachen sich die Preise

Höchste und niedrigste Bodenrichtwerte 2020. Quelle: Detlev Scheerbarth

In den Wohngebieten Am Stern, in Waldstadt I und II haben sich die Preise seit 2015 sogar auf bis zu 600 Euro pro Quadratmeter verdreifacht und liegen damit fast auf dem Niveau des Bornstedter Felds. In der Medienstadt Babelsberg stiegen sie seitdem von 130 auf 500 Euro um fast das Vierfache. Im übrigen Babelsberg müssen Käufer zwischen zwei- und zweieinhalbmal soviel zahlen wie noch 2015.

Was sind Bodenrichtwerte? Bodenrichtwerte bilden keine echten Grundstückspreise ab, sondern sind Durchschnittswerte für Grundstücksverkäufe in einem festgelegten Gebiet. Sie kommen zustande, weil jeder Kauf und jeder Tausch eines Grundstücks, sowie jede Eintragung eines Erbbaurechts vom Notar an den sogenannten Gutachterausschuss gemeldet wird. Innerhalb einer Zone kommt es je nach konkreter Lage – etwa bei Wassergrundstücken - zu deutlichen Abweichungen vom Richtwert. Dieser ist daher ein Hinweis auf die generelle Preisentwicklung in einer bestimmten Lage, sagt aber nichts über den Verkehrswert einer Immobilie aus.

Im Potsdamer Norden, wo perspektivisch der größte Zuzug zu erwarten ist, steigen die Preise ebenfalls, liegen allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau. So haben sich die Bodenrichtwerte in Fahrland seit 2015 von rund 90 auf 180 Euro verdoppelt, in Neu Fahrland stiegen sie von 180 auf 450 Euro. Für das Entwicklungsgebiet Krampnitz gibt es noch keine Werte, da hier die Vermarktung einzelner Grundstücke noch bevorsteht.

Alle Brandenburger Bodenrichtwerte seit 2010 sind unter www.boris-brandenburg.de einsehbar.

Von Peter Degener