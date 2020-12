Gute Nachrichten aus der Potsdamer Demenz-WG: Nur noch ein Bewohner positiv

Potsdam

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Haus unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichten sie täglich über die Situation vor Ort.

Weihnachten eventuell ohne Quarantäne

Am Freitag erreichen uns gute Nachrichten aus dem Omi-Opi-Haus: Die vollständigen Testergebnisse sind angekommen und nur noch ein Bewohner ist Corona-positiv. „Alle anderen sind negativ, das ist natürlich wunderbar“, sagt Manja Sprdlik.

Am Montag wird sie mit dem Arzt vom Gesundheitsamt telefonieren, dann wird entschieden, ob die Quarantäne fortgesetzt werden muss oder nicht. „Aber es sieht fast so aus, als können wir Weihnachten zu Hause verbringen.“ Die Kollegen aus dem Pflegeteam, die jetzt nicht in das Haus dürfen, freuen sich laut Sprdlik auch schon, endlich wieder vor Ort arbeiten zu können.

Entspannte Lage

Die Essensversorgung durch die Potsdamer Gastronomen hat die Demenz-WG in der Heinrich-Mann-Allee inzwischen an das zweite Omi-Opi-Haus in der Paetowstraße abgegeben, das derzeit ebenfalls unter Quarantäne steht. „Uns versorgen die Angehörigen, die sind sehr dankbar, wenn sie etwas tun können und reichen uns das über den Zaun.“ Ansonsten sei die Lage entspannt, Sprdlik freue sich, dass die Lage immer besser werde und es allen Bewohnern soweit gut gehe.

Von Sarah Kugler