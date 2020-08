Babelsberg

Am Donnerstagabend lernte in Potsdamer an der Haltestelle „Platz der Einheit“ einen unbekannten Mann kennen, der ihn auf Englisch ansprach. Der Unbekannte gab an, auf der Straße zu leben und einen Job zu suchen. Er fragte das spätere Opfer, ob er nicht bei ihm duschen dürfte. Der hilfsbereite Mann willigte ein und sie begaben sich zur Wohnung des Geschädigten in Babelsberg Süd. Dort erhielt der Unbekannte noch etwas zu essen und die Möglichkeit, zu übernachten.

Plötzlich gefesselt

Plötzlich bemerkte der Potsdamer jedoch, dass der Unbekannte durch die Wohnung schlich und sprach ihn darauf an. Der Täter ergriff nun die Hände des Mannes und fesselte ihn auf dem Rücken. Im Weiteren durchwühlte er die Wohnung und forderte die Herausgabe von Geld. Seiner Forderung verlieh er Nachdruck, indem er dem Opfer noch einen scharfen Gegenstand an den Hals drückte. In einem günstigen Moment konnte das Opfer zunächst die Wohnung in den Hausflur verlassen und um Hilfe rufen, woraufhin der Täter flüchtete.

Anzeige

Rettung in der Tankstelle

Der leicht verletzte, gefesselte Mann begab sich daraufhin zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo er um Hilfe bat. Von dort wurde dann die Polizei informiert. Der Täter, der nach derzeitigen Erkenntnissen das Handy des Opfers geraubt hat, ist 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, hat dunkle Haare, einen vier cm langen Igelschnitt, an den Seiten kürzer und einen Fünf-Tage-Vollbart. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise unter 0331/5 50 80.

Von MAZonline