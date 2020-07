Satzkorn

Bei jedem Sturm zitterten Michael Hoppe und Liudmila Flach. Sie fürchteten, dass das stark verfallene Gutshaus Satzkorn schwere Schäden davontragen würde. Vier Jahre lang lebten und arbeiteten sie direkt daneben. Ihnen gehören die Wirtschaftsgebäude des Gutshofes, die sie teils in Ferienapartments umgewandelt haben.

Neubeginn für das Gutshaus nach dreißig Jahren Leerstand

„Seit Anfang 2020 gehört uns auch das Gutshaus“, freut sich das Paar. Damit könnte das fast 300 Jahre alte Denkmal nach drei Jahrzehnten des Verfalls gerettet sein.

Denn Hoppe und Flach haben sofort mit ersten Rettungsmaßnahmen begonnen und auch die Denkmalpflege wieder ins Boot geholt. Im August kommen Vertreter der städtischen Denkmalpflege und des Landesamt zu einer gemeinsamen Begutachtung, sagt Michael Hoppe. Anschließend will der Innenarchitekt ein Konzept für die Sanierung erarbeiten.

Im Inneren des Gutshauses wurden zahlreiche Decken seit Jahresbeginn massiv abgestützt. Quelle: Peter Degener

Die Vorbesitzerin hat das Objekt viele Jahre lang verfallen lassen

Zuvor gehörte das Objekt viele Jahre einer Privatperson aus Berlin. „Sie hat spekuliert, denn sie hat es billig gekauft, nichts daran gemacht und für viel Geld wieder verkauft“, sagt Liudmila Flach, die Geschäftsführerin der Apartmentanlage ist.

Tatsächlich hatte allein die Stadt in den zurückliegenden Jahren einige Sicherungsmaßnahmen am Dach auf eigene Kosten durchgeführt, um das Denkmal vor der totalen Zerstörung zu bewahren.

Die Hofseite des Gutshauses Satzkorn mit dem bereits teilsanierten nördlichen Wirtschaftsgebäude. Quelle: Peter Degener

„Aus wirtschaftlicher Sicht ist das Haus auch kaum mehr sanierungsfähig, aber wir halten es noch für machbar“, sagt Michael Hoppe. Das Paar stammt aus Thüringen, dort hat Hoppe bereits Denkmale saniert. Nach Satzkorn kamen sie durch einen Bekannten, der im Ort wohnt und sie auf das Gutshaus aufmerksam gemacht hat.

„Wir sind Liebhaber von solchen Schmuckstücken“, sagt Liudmila Flach. So waren sie auch bereit die immer höheren Preisforderungen der Eigentümerin zu zahlen – den endgültigen Kaufpreis wollen sie allerdings nicht veröffentlichen.

Liudmila Flach und Michael Hoppe im Inneren des Gutshauses Satzkorn. Quelle: Peter Degener

Sanierungskosten zwischen ein und zwei Millionen Euro

Nun werden Hoppe und Flach voraussichtlich zwischen einer und zwei Millionen in die Sanierung investieren, darunter auch EU-Mittel zur Förderung des ländlichen Raums. Hoppe geht davon aus, schon in zwei Jahren fertig zu sein. Dann soll das Gutshaus Satzkorn zum Wohnen dienen und zudem als Restaurant genutzt werden.

Nach dem Ausbau einer Trafo-Station wurde die alte Räucherküche des Hauses wieder sichtbar. Quelle: Peter Degener

Seit Jahresbeginn haben die neuen Eigentümer vor allem aufgeräumt und fast alle Decken abgestützt. Eine alte Trafostation wurde ausgebaut und dabei eine rund 500 Jahre alte Räucherküche wieder sichtbar. Im alten Kellergewölbe sind ebenfalls noch Entdeckungen möglich. Mehrere kleine Kammern sind zugemauert und werden bald erstmals seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten geöffnet.

Fest steht, dass der nach 1945 verschlossene Haupteingang an der Dorfstraße wieder geöffnet werden soll. Als nächstes beginnt die Arbeit der Restauratoren, die herausfinden sollen, welche Materialien und Farben ursprünglich verwandt wurde. Hoppe will im Innenraum nah am Original mit Kalk, Lehm und Holz arbeiten.

Zugemauerte Kammern im Gewölbekeller aus dem 15. Jahrhundert. Quelle: Peter Degener

In den alten Wirtschaftsgebäuden nebenan entstehen neue Nutzungen

Doch der Gutshof umfasst nicht nur das Haupthaus. Zugleich wird schon jetzt an den nördlichen und südlichen Wirtschaftsgebäuden aus dem späten 19. Jahrhundert weitergearbeitet. Der nördliche Backsteinbau, der zuletzt als Arbeiterwohnheim diente, ist schon größtenteils renoviert.

Hier entsteht ein neuer Veranstaltungssaal für die Satzkorner und andere. Quelle: Peter Degener

Dort unterhalten Flach und Hoppe ihre „Gutshofapartments“ mit 50 Betten. Gerade wird ein großer Raum zu einem Veranstaltungssaal ausgebaut. Für Firmenevents, Konzerte, Hochzeiten oder Dorffeste, wie die beiden aufzählen. Die Herberge soll zudem als Fahrradhotel vermarktet werden.

Das südliche Wirtschaftsgebäude soll einerseits die Wohnung der beiden und ein umfangreiches Lager aufnehmen. „Wir fangen an die Ausstattung für das Gutshaus zu suchen. Das Ambiente dort muss stimmen und die historischen Möbel und andere Stücke müssen irgendwo untergebracht werden“, sagt Flach.

Der nördliche Wirtschaftsbau stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und diente lange als Arbeiterwohnheim. Heute sind dort Ferienapartments untergebracht. Quelle: Peter Degener

Kontakt mit den Nachfahren der alten Gutsbesitzer in Schweden

Auch mit den Nachfahren der Gutsbesitzerfamilie Brandhorst in Schweden stehen sie bereits in Kontakt. Sie haben von dort Fotografien und Unterlagen bekommen, anhand derer sie die künftige Ausstattung planen wollen.

Reste sozialistischer Zeitung im Keller. Quelle: Peter Degener

Noch unbebaut ist die westliche Hofseite. Gegenüber vom Gutshaus wollen die Eigentümer einen Neubau errichten und damit den großen Platz der Hofanlage wieder vollständig umschließen. Liudmila Flach schwebt dafür ein Wellnessbereich vor. Doch auch verschiedene andere Gewerbe, etwa eine Arztpraxis könnten unterkommen. „Uns sprechen schon Menschen mit Ideen an und wir werden herausfinden, was gut zu dem Hof passt“, sagt Hoppe. „Das soll ein Leuchtturm, ein Treffpunkt für den Potsdamer Norden werden“, sagt er.

Die Geschichte des Gutshofs Im Jahr 1406 wird erstmals ein Gut in Satzkorn erwähnt. Das Kellergewölbe des Gutshauses stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1739 baute die Familie Brandhorst über dem Keller ein neues, barockes Gutshaus. Die repräsentative Fassade mit dem geschmückten Giebel wurde im 19. Jahrhundert geschaffen. 1945 übernahm die Rote Armee das Gut, ab 1950 war es Eigentum einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Seit 1991 steht es leer. 2002 wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Von Peter Degener