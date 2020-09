Groß Glienicke

Der Gutshof Fruth in Groß Glienicke wird zum geforderten Termin nicht geräumt. Das hat Eigentümer Michael Fruth der MAZ am Donnerstag gesagt. Die Stadt habe zwar die Räumung zum 16. September verlangt und bei Weigerung ein Zwangsgeld angedroht, aber in einem Schreiben zugleich erklärt, was aus den Gebäuden nicht entfernt werden muss. Geräumt werden müssen der Stadt zufolge „sämtliche bewegliche Gegenstände“. Doch dürfen „fest installierte Gegenstände beziehungsweise solche, die durch ihre eigene Schwere auf dem Erdboden ruhen“ verbleiben. Damit bleiben Hebebühnen, die Wartungsgrube und alle angeschraubten Gegenstände der Auto- und der Agrarmaschinenwerkstatt in den Gebäuden. Für Fruth erfüllen auch Autoreifen, bewegliche Hebezeuge, Tische und Werkzeugschränke das Kriterium des „Ruhens durch eigene Schwere“. Ein Streit um widersprüchliche juristische Formulierungen bahnt sich an.

Besitzer geht notfalls ins Gefängnis

„Zwangsgelder kann ich nicht bezahlen“, sagt Fruth (61). Wegen der unsicheren Rechtslage könne er seine Autowerkstatt als zugelassenen Gewerbebetrieb nicht betreiben und kein Geld verdienen. Falls er zahlen müsse, aber nicht kann, würde er in Erzwingungshaft gehen. Doch dazu wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kommen, weil er zahlreiche Unterstützer hat und eine Spendensammlung angekündigt ist.

Anzeige

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Anwalt erhebt erfolglos Einspruch

Fruths Anwalt Jörg Folgnand hatte mit einem Schreiben vom 25. August Beschwerde beim Landesverfassungsgericht eingereicht mit dem Ziel, über dieses Gericht einen Aufschub der Räumungsverfügung zu erreichen, bis in einem Bebauungsplanverfahren geklärt ist, was auf dem Grundstück an Nutzungen und Gebäuden zulässig ist und was nicht. Die Stadt hat aber kurz danach erklärt, die Beschwerde werde nichts ändern daran. Am Dienstag reichte die Fraktion Die Andere einen Dringlichkeitsantrag ein, „auf die Durchsetzung von Räumungs- und Vollstreckungsmaßnahmen ... solange zu verzichten, bis im Rahmen des B-Plan-Verfahrens Nr. 19 (Alter Schießplatz –d.Red) geklärt ist, welche Nutzungen künftig auf dem Areal zulässig sein sollen.“ Die Andere, die Linke und CDU-Mitglieder waren bislang die Einzigen, die das Projekt selbst besucht haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Ausnahme für Kinderbauernhof

Die Nutzungsverbote und Räumungsverfügungen der Stadt betreffen den gesamten Hof und damit auch den auf demselben Areal befindlichen Kinderbauernhof der Groß Glienicker Kita „Spatzennest“, für den die Räumungsverfügung allerdings nicht durchgesetzt wird. Die Stadt begründet ihr Vorgehen damit, dass die Sanierung der maroden Gebäude einer früheren Agrargenossenschaft nicht schriftlich genehmigt wurde und die jetzige Nutzung nicht zu dem Landschaftsschutzgebiet ( LSG) passt, in dem sie liegt. Vor dem Hof Fruth gab es aber schon einen Ponyhof „Lilliput“, der auch schon DDR-Gebäude saniert hatte und für den die damalig noch selbstständige Gemeinde Groß Glienicke eine Ausnahme aus dem LSG verfügt hatte. Diese Ausnahme fordert Fruth nun auch für seinen Nachfolgehof ein.

Fruth und Kita-Verein ungleich behandelt

Er macht zudem geltend, dass nach Einschätzung der Stadt das gesamte Objekt dem Landschaftsschutz widerspricht, also auch der Kinderbauernhof. Es müsse gleiches Recht für jeden geben sagt er. Falls er seinen Teil des Hofes stilllegen müsse, werde das Folgen für den Betrieb des Kinderbauernhofes haben, der von der Solarstromanlage und der Brunnenanlage des Gesamtobjektes abhängig ist. Die genehmigte Wasserversorgung verfügt über eine Enteisenung und Entmanganung, die nur bei einem Mindestwasserdurchlauf hygienisch sicher arbeitet. Wenn Fruths größerer Hofanteil mit der Werkstatt und der Nutzung durch Therapiepferde seiner Tochter aufhört, hat die Anlage nicht mehr genug Wasserdurchlauf, um unbedenklich für den Kinderbauernhof zu sein. Dem fehlen wegen der Werkstattschließung dann auch die nötigen Maschinen und Geräte zu Pflege der von Fruth gepachteten Flächen.

Gute Pferde, schlechte Pferde?

Falls die bei Fruth untergebrachten fünf Therapiepferde das Grundstück verlassen müssen, will der Spatzennest-Verein für sein 24 Jahre altes Pferd „Agatha“ ein weiteres Pferd als Gefährten anschaffen, berichtet ein Vater, dessen Kinder zum Therapiereiten kommen. Fruth sieht in der Absicht des Vereins, der den Kinderbauernhof betreibt, bei Fruth gepachtet hat und das Wohlwollen der Stadtverwaltung behauptet, eine weitere Ungleichbehandlung: „Wenn Pferde und Reiten nicht zum Landschaftsschutz passen, dann für keinen.“ Er will, dass sowohl die Spatzennest-Kinder als auch die überwiegend behinderten Kinder des Therapiereitens dieselben Nutzungsrechte haben.

Von Rainer Schüler