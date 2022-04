Potsdam

Vor knapp zehn Jahren wurde die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel verlacht, als sie sagte, das Internet sei halt für uns alle noch Neuland. Sie wandte das Wort auf eine Technologie an, die damals schon 15 Jahre in Betrieb war. In einem neuen Sachbuch des Springer-Verlags meint nun der Autor sogar: „Was das Internet angeht, leben wir noch in einem ganz frühen Stadium – in einer Welt voller Rätsel, Mythen und Überraschungen.“

Naivität kann man dem Schreiber der Zeilen schwerlich vorwerfen. Es handelt sich nämlich um den Informatiker, Internetexperten und Direktor des Potsdamer Hasso Plattner Instituts (HPI), Christoph Meinel. Mit seinem Assistenten Maxim Asjoma hat er jetzt einen Einführungsband geschrieben: „Die neue digitale Welt verstehen – Internet und www für alle“.

Lesen Sie auch 20 Jahre HPI: Das ist der Macher hinter dem größten Hörsaal Deutschlands

Ein Netz voller Illusionen

Dass die meisten von uns eine solche Nachhilfe dringend brauchen und wir – obwohl vermutlich ständig im Netz und mit dem Netz tätig – tatsächlich ziemlich wenig von dieser Technologie begreifen, wird ziemlich früh klar. Meinel spricht immer wieder von „Illusionen“, die die Nutzer haben, sei es die „Illusion“ einer optischen Ansicht oder eines bewegten Bildes, noch mehr aber die Illusion eines einheitlichen globalen Netzes, das es in Wirklichkeit gar nicht gebe. In Wirklichkeit besteht das, was wir Internet nennen, nämlich aus vielen kleinen lokalen Netzwerken, die kunstvoll und mit vielen Kniffen über technologische System-, aber auch Sprachgrenzen hinweg verknüpft werden müssen, wie wir im zwölften Kapitel erfahren.

Wissen in kleinen Häppchen

In 38 kleine Kapitel, beinah sind es Wissenshäppchen, ist das Buch unterteilt. Die jeweils rund vier Seiten starken Texte sind für jeden verständlich, mit hilfreichen Symbolbildern und Grafiken versehen und bergen immer die ein oder andere Überraschung. Wie es im Streaming-Zeitalter dem Internet zum Beispiel durch „Subsampling“ gelingt, vor Daten nur so strotzende Videos auf ein technisch verträgliches Maß zu komprimieren, dürfte der Normalnutzer nicht gewusst haben.

„Hier nutzt man den physiologischen Effekt, dass die menschliche Netzhaut Helligkeitsinformationen viel stärker wahrnimmt als Farbinformationen“, schreibt Meinel. Durch das Weglassen von Farbinformationen bei benachbarten Pixels spare man Datenvolumen „ohne einen merklichen Verlust an Bildqualität“. Für Software-Experten, Programmierer und Bildtechniker mag das vielleicht eine sehr vereinfachte Darstellung sehr komplizierter Sachverhalte sein, für den Nutzer, der bisher ohne großes Nachdenken seine Videos auf WhatsApp verschickt hat, sind das interessante Einsichten.

Ohne Spuren geht es kaum

Doch Meinel geht es nicht nur um eine neutrale Darstellung der Technologie. Immer klingen Aufklärung und Warnung durch. Das Thema Privatsphäre müsse neu gedacht werden, schreibt er etwa in einem späteren Artikel, „denn die digitalen Systeme hinterlassen permanent Spuren“. „Bestimmte Dienste können wir nicht nutzen, ohne dass das System genau weiß, wo wir uns gerade aufhalten.“

Am kritischsten wird Meinel im Kapitel „Was weiß das Internet über mich“. Die Technologien zur Erfassung unserer Datenspuren seien inzwischen so weit entwickelt, „dass viele erschrecken würden, wenn sie wüssten, wie viel die Dienstanbieter, wie viel das Netz über sie weiß“. In dem Kapitel deutet Meinel auch den Sinn seiner Publikation an. Verantwortungsvoll mit dem Internet – und damit auch mit den eigenen Daten – könne jeder nur umgehen, „wenn sich die Internetnutzer darüber bewusst sind, welche Möglichkeiten die digitalen Technologien heute haben“.

Christoph Meinel, Maxim Asjoma: Die neue digitale Welt verstehen – Internet und WWW für alle, Springer Verlag, 230 Seiten, 22,99 Euro Quelle: promo

Fast etwas schade mutet es bei diesem Tonfall an, wenn Meinel in einem letzten Kapitel zwar die üblichen Verdächtigen der Internetdominanz, also Google, Amazon und Facebook, nennt, aber keine Sorgen hat, dass deren Marktmacht einst gefährliche Formen annehmen könnte, weil zum Beispiel all ihre Dienste auch von das Internet regulierenden internationalen Organisationen abhingen. Doch Zweck des Buches ist ja nicht eine Warnung vor den Auswüchsen der Internetökonomie, gar eine umfassende Gesellschaftskritik vorzulegen, sondern jeden User auf ein Wissensniveau zu bringen, das er für eine realistische Einschätzung des Internets, seiner Möglichkeiten wie seiner Gefahren braucht. Das ist den beiden Autoren gelungen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

INFO: Christoph Meinel, Maxim Asjoma: Die neue digitale Welt verstehen – Internet und WWW für alle, Springer Verlag, 230 Seiten, 22,99 Euro.