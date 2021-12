Innenstadt

„Beleuchtungstechnisch sind wir das Armenhaus Europas. Das kann jedes Dorf besser.“ Buchhändler Stefan Bellin läuft die Galle über, wenn er vor seinen Laden in der Friedrich-Ebert-Straße tritt: Was eigentlich verkehrsberuhigt und zur Bummelmeile ausstaffiert werden sollte, ist völlig unweihnachtlich. Das erste Mal seit vielen Jahren trägt die Straße keine Adventsbeleuchtung, und was Bellin die Brandenburger Straße hinauf und hinunter erblickt, lässt ihn grausen. „Diese Weihnachtsdeko gibt es immer gleich schon seit über 25 Jahren. Wenn die Buden nicht da sind, sieht man, wie lückenhaft und mickrig das ist. Niemand bekommt das Lust auf Weihnachten.“

Nicht mal die großen Weihnachtsbäume – immerhin gespendet durch Privatpersonen – machen den schlechten Eindruck wett. Im Gegenteil: Im unteren Drittel sind die drei schönen Bäume weder geschmückt noch illuminiert. Abends und nachts fällt das ganz besonders auf; dann leuchten nur die oberen zwei Drittel.

Coex: Vandalismus ist der Grund

„Das ist Absicht“, erklärt Eberhard Heieck als Geschäftsführer der Cottbuser Veranstaltungsfirma Coex, die die beiden Weihnachtsmärkte auf dem Luisen- und dem Bassinplatz nach nur zwei Betriebstagen auf Anweisung des Landes wieder schließen musste und nach dem Abbau aller Buden die drei „blauen Bäume“ so unvollkommen hinterließ. „Alles, was höher ist als 2,20 Meter und von Menschen leicht erreichbar ist, muss frei bleiben“, sagt Heieck. „Seit Jahren schneiden oder reißen immer wieder Leute Sterne ab und machen Elektroleitungen kaputt. Wir können nicht riskieren, dass da offene Kabel herunterhängen und sich jemand einen Schlag holt.“

Als an den beiden Märkten noch Buden um die Bäume herum standen, fiel es nicht auf, dass die Tannen „unten nackig“ sind; jetzt merkt es jeder. Und Coex sieht sich außerstande, das zu ändern. Buchhändler Bellin hat dem Unternehmen schon mehrfach angeboten, selber für eine neue Baumbeleuchtung an der Peter-Paul-Kirche und für eine sichere Begrenzung gegen Vandalismus zu sorgen, damit der Baum vollständig beleuchtet ist. Doch Coex habe das immer abgelehnt, sagt der Händler.

Lösung für die Friedrich-Ebert-Straße?

Dass nun das erste Mal die Friedrich-Ebert-Straße „dunkel“ ist, liege nicht an Coex, schwört Heieck, sondern an der Stadt, konkret: am städtischen Verkehrsbetrieb. Der habe sonst immer ein speziell isoliertes Hubsteiger-Fahrzeug bereitgestellt, damit die Potsdamer Werbeagentur Joester die Lichtergirlanden über die Oberleitungen der Straßenbahn hinweg spannen kann. Das Fahrzeug sei aber seit Wochen kaputt oder nicht verfügbar; sobald es wieder fährt, könne man die Beleuchtung nachrüsten. Immerhin hat die Stadt ja zugesagt, nach dem Aus für die Weihnachtsmärkte die Stromkosten zu tragen.

AG Innenstadt: Mal was Neues versuchen!

Dass die Beleuchtung ohne die Buden darunter als armselig empfunden wird, kann Heieck nicht ändern: „Da müsste die AG Innenstadt vielleicht mal hunderttausend Euro in die Hand nehmen, um was Neues zu machen.“ Coex könne nur dafür sorgen, dass die bestehende Technik funktioniert und zum Beispiel kaputte Lampen ausgetauscht werden: „Wir haben ja bereits alle Glühlampen durch LEDs ersetzt.“

Weihnachtsbeleuchtung in der Potsdamer City Quelle: Julius Frick

Götz Friederich ist seit Sommer Chef der Händlergemeinschaft AG Innenstadt und versichert, die Beleuchtung gehöre gar nicht seiner Arbeitsgemeinschaft. Sie werde offenbar durch Coex angemietet. „Die Diskussion läuft seit einiger Zeit, den Weihnachtsmarkt in Potsdam anders zu inszenieren“, sagte Friederich am Montag der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Dazu gehört auch, über die Beleuchtung nachzudenken und zu prüfen, ob man was Neueres, Schickeres machen kann.“ Den Weihnachtsmarkt ganz aus der Brandenburger Straße zu verbannen und nur noch auf die beiden Kopf-Märkte zu beschränken, sei für viele Innenstadthändler katastrophal: „Denen fehlt jetzt schmerzhaft die Lauf- und die Genusskundschaft.“

Probleme mit Spezialtechnik

Den Technik-Vorwurf will man im Verkehrsbetrieb nicht auf sich sitzen lassen. Der Steiger sei tatsächlich nicht einsatzfähig, sagte ein Mitarbeiter der MAZ, aber man habe sich ein vorher verkauftes Steigerfahrzeug leihweise zurückgeholt, um auch andere Arbeiten am Oberleitungsnetz ausführen zu können. Zudem könne man das Netz in der nächtlichen Betriebspause stilllegen und dann die Beleuchtung anbringen. Das veranlasse die Stadt aber nicht.

Weihnachtslicht hatte keinen Vorrang

Bei dem kaputten Fahrzeug handelt es sich um einen isolierten Spezialsteiger, der in den vergangenen Monaten in Leipzig und Hannover in Spezialwerkstätten repariert werden musste. Es seien Teile an der Hydraulik und am Schienenfahrzeug zu tauschen gewesen, sagte Stefan Klotz, Sprecher des Unternehmens: „Wenn ein Steiger fehlt, haben wir weniger Kapazität für Oberleitungsarbeiten, so dass Arbeiten an der Weihnachtsbeleuchtung in der Friedrich-Ebert-Straße leider nicht die erste Priorität hatten. Es muss auch ein Gerät für Havarie-Einsätze, etwa nach Oberleitungsabrissen durch Baufahrzeuge oder zu hoch beladene Laster, bereitstehen oder schnell verfügbar sein.“

Es gibt aber eine gute Nachricht: Der Verkehrsbetrieb rechnet am Mittwoch mit der Rückkehr des Gerätes aus Hannover, so dass voraussichtlich am Donnerstag mit den Arbeiten begonnen werden könnte.

Von Rainer Schüler