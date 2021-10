Potsdam

Es ist dunkel geworden in Potsdam. Da erheben sich die Untoten. Sie ziehen durch die Stadt und rufen schaurig: „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ Es ist Halloween und das importierte Geister-Fest hat viele begeisterte Anhänger gefunden. Halloween-Partys liefen am ganzen Wochenende, sogar Grusel-Baden im „blu“ war möglich.

Zur Galerie Hexen, Monster, Vampire: Sie ziehen am Sonntag nach Einbruch der Dunkelheit durch Potsdam und fordern Tribut von der Menschheit – aber mit Schokolade, Bonbons und Lollis sind sie meist schon ganz zufrieden. Impressionen von Halloween in Potsdam.

Doch einer toppt alles: Filip in Bornstedt. MAZ-Autorin Annette Weiß hat ihn und seinen „Gruselhof“ entdeckt:

Kettensäge und Sumpfgeruch

Meine Nachbarn – in Potsdams Norden, Sie wissen schon, „wo Familien zu Hause sind“ – laufen jedes Jahr zu Halloween zur Höchstform auf. Die Hecken mit Spinnweben überzogen, in den Vorgärten Grabsteine, aus dem Boden ragende Schuhspitzen, verstümmelte Gliedmaßen. In den Hauseingängen gehört der geschnitzte Kürbis so selbstverständlich dazu wie der Herrnhuter Stern zur Weihnachtszeit, garniert mit Totenköpfen, überdimensionalen Vogelspinnen und – der Trend ist neu – Klebeband über Tür und Fenster gespannt, Aufschrift: „Zombie Zone“ oder „Caution“. Frei übersetzt: hau´ besser ab.

Schaurige Begrüßung am Eingang in Bornstedt. Quelle: Annette Weiß

Mein 13-jähriger Nachbar übertrifft alles. Filip fiebert seit Wochen Halloween entgegen. Seit zwei Tagen baut er in einem riesigen Partyzelt eine Geisterbahn auf. Der Eintritt ist frei, sein Ziel: 300 Besucher – vergangenes Jahr hatte er 175, Hygienevorschriften inklusive.

Die Polizei war soeben da, das Ordnungsamt kontrollierte auch – alle Ordnungshüter zogen versöhnlich wieder ab. Vielleicht hat Filip sie mit VIP-Karten überzeugt? Die hat er nämlich auch kreiert, wie fast alles an dem „Gruselhof“, wie er seine Geisterbahn nennt.

Dass er zwei Jahre in den USA gelebt hat, kommt ihm zu Gute. Freunde schickten ihm den Geruch „Laserswamp“, also „Lasersumpf“ und „Benzin“ – für die Kettensägen. „Kettensägen sind ein Muss“, sagt der Gymnasiast, lässt eine von drei Maschinen aufröhren und betont, dass er die gefährlichen Zähne entfernt hat.

Im Gruselkabinett von Filip aus Bornstedt. Quelle: Annette Weiß

Dennoch: nichts für schwache Nerven. Vier Nebelmaschinen, eine Lasershow, ein Tarnnetz der Armee, Horrormasken und vor allem fünfzehn durchaus irdische Freunde als engagierte Monster werden nach Einbruch der Dämmerung den gediegenen Bornstedtern das Fürchten lehren.

Man mag das Kürbisfest durchaus kritisch sehen, aber eines ist sicher: es entfesselt die Fantasien der irdischen Seelen. Dieses Jahr lassen sie so richtig die Sau raus oder besser: die Geister los. Der Grund liegt auf der Hand: Im vergangenen Jahr gab es den Horrorspaß nur mit angezogener Handbremse, denn Corona war gruselig genug.

Von Annette Weiß und Alexander Engels