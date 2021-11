Hamburger Drogeriekette: Budnikowsky öffnet im Potsdamer Havel-Nuthe-Center

Drewitz

Die Drogeriemarktkette Budnikowsky eröffnet am Donnerstag seine erste Filiale in Potsdam. Das hat der Edeka-Konzern mitgeteilt. Die Filiale wird im Drewitzer Havel-Nuthe-Center öffnen.

Hamburger Kette expandiert

Budnikowsky ist vor allem in Hamburg sehr präsent, dort ist die Kette Marktführer unter den Drogerien. In Berlin existieren bereits mehrere Filialen, nun wird die gemeinsam mit Edeka betriebene Expansionspolitik in Richtung Potsdam fortgesetzt.

„Das Besondere: Die große Auswahl an Naturkosmetik und Bio-Lebensmitteln. Insgesamt finden die Kunden rund 15.000 Artikel in den Regalen“ sagt eine Unternehmessprecherin. Der Markt setzt voll auf Nachhaltigkeit: vom ökologisch-verantwortungsvollen Sortiment und der Nutzung nachhaltiger Materialen für Bau und Ladeneinrichtung über die Partnerschaft mit dem WWF bis hin zum innovativen „BUDNI-Wegweiser“, der verantwortungsbewussteres Einkaufen erleichtert. „Die Kunden dürfen sich morgen am Eröffnungstag auf viele Aktionen freuen.“

Von MAZonline