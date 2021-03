Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und die Spitzen der lokalen Wirtschaft haben einen Plan zur Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie vorgelegt. In einem offenen Brief an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schlagen sie ein Modell für Potsdam vor, das mit Corona-Tests, verbindlicher Terminvergabe und Hygieneregeln einen Weg aus dem Dauerlockdown schaffen soll. Am heutigen Mittwoch entscheiden die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weiteren Corona-Maßnahmen. Die Länder haben allerdings auch einen großen eigenen Gestaltungsspielraum.

Wie ist der Plan?

Schubert und die Wirtschaftsvertreter unterbreiten darin Vorschläge, wie genau erste Öffnungen im Corona-Lockdown vorzunehmen sein könnten: Für den Einzelhandel sehen sie zunächst Verkauf nach Terminvergabe vor, später dann eine Erhöhung der Kundenzahl in Abhängigkeit von der Ladengröße. Die Gastronomie könnte mit verbindlichen Reservierungen arbeiten und sich durch negative Schnelltests der Gäste absichern. Die derzeit verfügbaren Schnelltestmöglichkeiten, die in den kommenden Wochen noch weiter ausgebaut werden sollen, könnten schließlich auch Kultur und Sport wieder ermöglichen.

„Es geht dabei um Schritte, die an – auch in der Öffentlichkeit nachvollziehbare – Kriterien gebunden sind“, heißt es in dem Schreiben. Neben Mike Schubert haben IHK-Chef Mario Tobias, Handwerkskammer-Chef Ralph Bühring, Dehoga-Geschäftsführer Olaf Lücke und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günther Päts, den Brief unterzeichnet.

Mehrfach hatten sich die Vertreter der Kammern, Verbände und der Oberbürgermeister in den vergangenen Wochen zur aktuellen Situation sowie zu möglichen Öffnungsszenarien besprochen.

Was sagt der Handel?

Auf der Homepage der Potsdamer Schuhhandelskette Schuh Baar kann man schon jetzt Termine vereinbaren – zumindest für die auf Kinder spezialisierte Filiale am Kanal, dort wird dann per Click&Collect an der Tür verkauft. Die anderen drei Filialen sollen so schnell wie möglich Beratungen mit Terminen anbieten. „Es ist nicht das Allheilmittel“, sagt Chef Guido Baar mit Blick auf die Potsdamer Pläne, „richtig wäre, überhaupt zu öffnen. Eine Terminvergabe ist aber eine gute Krücke für uns, denn die Katastrophe wäre, erst nach Ostern zu öffnen.“ Er rechnet mit der Option auf Kundenkontakt unter Auflagen noch in diesem Monat.

Kay Petermann, der mit seinem Bruder Dirk die beiden Papeterie Petermann-Geschäfte in Babelsberg und im Stern Center führt, sieht es anders. „Für uns bringt eine Terminvergabe realistisch gesehen nichts“, sagt er. Impulskäufe und Bummeln wären nämlich nicht möglich, wenn für jeden Schulheft-Einkauf ein Termin nötig wäre, auch Laufkundschaft käme so nicht vorbei. „Für mich wäre der erste Schritt, wenn man überhaupt sicher öffnen kann, die Kunden wieder abhängig von der Quadratmeterzahl der Läden hineinzulassen.“ Jeder Geschäftsmann wolle gern öffnen, sagt Kay Petermann. „Aber was ist denn, wenn die Ansteckungen hochgehen, die Leute wieder in den Krankenhäusern liegen? Dafür will keiner verantwortlich sein.“

Sport und Kosmetik mit Test?

Insgesamt setzt die Potsdamer Idee auf einen „Dreiklang aus Hygieneregeln, Terminvereinbarungen und – wo möglich – Test“. Dieser könne dann auf weitere Bereiche angewendet werden. „Hierzu zählen beispielsweise die körpernahen Dienstleistungen, aber auch Kultur- und Sporteinrichtungen“, heißt es weiter in dem Schreiben. Mehrere Potsdamer Unternehmen, in denen Sport allein oder zu zweit angeboten wird, hätten bereits signalisiert, dass sie ein System aus Test und Terminvergabe durchführen würden. Auch diese Schritte können in einer Pilotphase erprobt werden.

Sarah Clausen-Gundelach sieht allerdings noch offene Fragen. Ihre Lass-Waxen-Kosmetikstudios gehören zum Bereich der körpernahen Dienstleistungen, anders als Friseure – bei denen man keinen aktuellen Corona-Test vorweisen muss – sind sie noch immer geschlossen. „Wenn es einen verlässlichen Nachweis eines aktuellen, negativen Tests gibt, würde ich da sofort mitmachen“, sagt sie, „auch wenn ich den Unterschied zwischen Friseuren und Kosmetik noch immer nicht verstehe“. Allerdings müssten die Tests dann eben auch für alle verfügbar sein; das derzeit durchgeführte Testprogramm der Landeshauptstadt ist vorerst bis Mitte März angelegt, Selbsttests, wie sie ab der kommenden Woche im Einzelhandel verfügbar sein sollen, können wiederum auch veraltet sein oder gar von einer anderen Person stammen.

Essen gehen nach Reservierung?

Im Gaststättengewerbe wünschen sich Schubert und seine Mitstreiter zunächst eine Öffnung von Restaurants, Cafés und Mittagstischen, bei denen eine vorherige Reservierung verbindlich möglich ist. Um zusätzliche Sicherheit zu schaffen, soll der Besuch von Restaurants vorerst ausschließlich Potsdamerinnen und Potsdamern ermöglicht werden, die einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen können. Der Kundenkreis kann dann Schritt für Schritt auf weitere Gäste aus Kommunen mit nachweislich niedriger Inzidenz erweitert werden. Auch hier soll es bereits mehrere Potsdamer Gastronomen geben, die das Verfahren testen wollen, um Erfahrungen zu sammeln.

Einer davon ist Jörg Frankenhäuser, Patron des Kochzimmers am Neuen Markt. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Haus wird von seinen Gästen ohnehin nur nach vorheriger Reservierung besucht. Trotzdem, sagt Frankenhäuser, wäre das angedachte Pilotprojekt ein enormer Aufwand. „Wir haben in der Lockdownzeit einen gut funktionierenden Lieferbetrieb aufgebaut, der natürlich weiterlaufen soll. Insgesamt sind wir aber optimistisch, dass wir bald wieder an zwei Tagen in der Woche Gäste empfangen können.“

Dabei bleibe er aber zwiegespalten, betont Jörg Frankenhäuser. Es sei „sinnvoll und löblich“, dass die Politik regionalen Lösungen für Öffnungen anstrebe. „Wir wären begeistert wieder unsere Gäste persönlich bewirten zu dürfen. Dennoch muss es Konsens sein, die Perspektiven für Schüler vor das Vergnügen eines Restaurantbesuchs zu stellen. Aber so wie die Kita-Öffnung in Potsdam bisher erfolgreich läuft, könnte auch dieses Projekt ein Schritt zurück in die Normalität bedeuten.“

Von Saskia Kirf und Feliks Todtmann