Mitte

Am Mittwochabend um 22 Uhr hielt sich eine Potsdamerin bei einem Fest auf der Freundschaftsinsel auf. Ihre Handtasche hatte sie auf eine Bank gelegt. Auf der Bank saß ein Zeuge, zu dem sich im weiteren Verlauf ein 18-Jähriger setzte und ihn in ein Gespräch verwickelte. Der 18-Jährige stahl die Tasche und lief davon. Der Zeuge verfolgte den Dieb. Der schloss sich einer Personengruppe an und begab sich in Richtung Hauptbahnhof. Hierbei übergab er ein Handy aus der Tasche einem 19-Jährigen. Die Polizei traf die Männer an. Das Handy konnte aufgefunden und zurückgegeben werden. Die Beiden betrunkenen Tatverdächtigen wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Von MAZonline