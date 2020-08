Bornstedt

Der 18-jährige Nico muss am Montag in die Berufsschule, es stehen Prüfungen bevor. Sein Meister schickt ihn aber in die Werkstatt, es gäbe viel zu tun. Bei dieser außergewöhnliche Situation überlegt Nico: „Habe ich in den vergangenen Wochen etwas falsch gemacht? Bekomme ich gleich Ärger?“

Urkunde als Überraschung

Als alle Mitarbeiter, der Auto Service Lichtblau sich nach seiner Mittagspause versammeln, ist Nico erleichtert und denkt: „Es wird nur eine Neuigkeit angekündet.“ Er hat Recht- die Handwerkskammer (HWK) kürt Nico Woitkowiak zum Azubi des Monats August.

Seit Juli 2014 sucht der Kammerbezirk Brandenburg West monatlich unter den ungefähr 17.500 Mitgliedsbetrieben nach dem Auszubildenden des Monats. Der Werkstattleiter, Christian Thäle, und die Personalleiterin, Manuela Jahn, schickten die Bewerbung für ihren Azubi, Nico, ein.

Lob vom Firmenchef

Christian Thäle ist stolz auf Nico, der sich gerade im dritten Lehrjahr befindet. „Er ist selbstständig und arbeitet schon als vollwertiges Mitglied.“, entgegnet der Meister auf MAZ-Nachfrage. Auch die Personalleiterin ist überzeugt von seinem Können. „Das Gesamtpaket stimmt einfach. Er ist super zuverlässig und versteht sich mit allen im Betrieb“, sagt Manuela Jahn.

Nico entdeckte in seinem Schülerpraktikum in der neunten Klasse, ebenfalls in einer Autowerkstatt, dass ihm die handwerkliche Arbeit liegt. „Mein Vater wollte, dass ich studiere, aber ich musste ihn vom Gegenteil überzeugen“, erzählt Nico, der sich mit 16 Jahren gegen das Abitur und den Bildungsweg, den sich seine Eltern wünschten, und für die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker entschied. Die monatliche Auszeichnung ist dem Abteilungsleiter für Berufsbildung der HWK, Andreas Körner-Steffens, sehr wichtig. Er möchte das Interesse für Handwerksbetriebe wecken und besondere Leistungen belohnen. Schließlich ist es seine Aufgabe, für die Betriebe zu sorgen.

Der nächste Ausbildungsstart ist am 1. November. „Wir haben noch 820 freie Plätze dieses Jahr zu vergeben“, wirbt Andreas Körner-Steffens. Das sind vergleichsweise noch viele offene Stellen – es liege an der Corona-Pandemie, da das Einstellungsverfahren unterbrochen wurde und keine Gespräche stattfinden konnten.

Andreas Körner-Steffens berichtet: „In der Regel bekommen die Betriebe ihre Plätz voll.“ Auch die Personalleiterin bekommt ihre Plätze für Ausbildungen im Autohaus jährlich gefüllt. „Eine Zeit wollten viele erstmal irgendetwas studieren. Wir können einen neuen Trend beobachten, dass handwerkliche Ausbildungen wieder beliebter werden.“, sagt Manuela Jahn. Sie sagt, das liege unter anderem an einer besseren Bezahlung.

Vielleicht den Meister machen

Nico freut sich über seine Auszeichnung und bekommt mit der Urkunde auch ein T-Shirt und eine Tasche geschenkt. Auf die Frage, was in der Tasche drin ist, antwortet er: „Das hab ich noch nicht genau sehen können. Es geht ja um die Urkunde.“ Er möchte nach seiner Ausbildung in seinem Betrieb bleiben. „Vielleicht werde ich später auch meinen Meister machen.“, sagt der 18-Jährige. Seine Vorgesetzten sind sicher, dass er sich gut um künftige Azubis kümmern wird.

Jennifer Bongards