Innenstadt

Alles wurde geprüft: Wegzug und Neubau an anderer Stelle oder bleiben am angestammten Platz und Komplettsanierung. Die Handwerkskammer blieb im Zentrum Potsdams, „mitten in der Stadt“, wie Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig sagt: „Hier kennt uns jeder. Das kann man nicht aufgeben.“

Schon einmal gab es ein Bekenntnis zur Mitte, als man nach Weisung der sowjetischen Militäradministration vom 15. Juli 1946 die Gründung der Handwerkskammer Potsdam beschloss, am 5. November 1951 die kriegszerstörte Ruine an der Charlottenstraße übergeben bekam und selbigen Tages den Baustart verkündete. Als erster Bauherr im Zentrum Potsdams wollte man ein Zentrum des gesamten Handwerks im Land Brandenburg errichten.

Das frühere „Kaufhaus am Wilhelmplatz“ und spätere Sparkassen-Hauptgebäude war in der Bombennacht vom 14. April 1945 bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden. Völlig ausgebrannt, standen nur noch die Keller, vom Vorderhaus die Außenmauern des Erdgeschosses und zu etwa einem Drittel die des Obergeschosses. Nach alten Fotos errichtete man das Haus auf’s Neue, das trotzdem ein eingetragenes Denkmal ist.

Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig. Quelle: Rainer Schüler

Den Anforderungen der Denkmalpflege muss nun auch die Sanierung genügen, die 9,3 Millionen Euro kostet und keinen Kredit erfordert. Gebaut wird mit Rücklagen der Handwerkskammer, die auch schon den 1,1 Millionen Euro teuren Neubau im Hof aus eigener Kraft errichtet hat.

Es entstehen hochmoderne Großraumbüros.. Quelle: Rainer Schüler

Hier befinden sich in einem hochmoderne Großraumbüro Arbeitsinseln für maximal zwei Personen, die von knapp mannshohen Schrankwänden umgeben sind. Die Tische sind elektrisch höhenverstellbar, um jedem Mitarbeiter die richtige Arbeitsposition zu ermöglichen. „Mancher“, so Bührig, „arbeitet zeitweise auch gerne im Stehen.“

Modern soll auch das historische Haupthaus werden, wo die Volksbank im Februar 2017 ausgezogen ist. Im Erdgeschoss wird ein lichter Empfangsbereich eingerichtet, in dem die Räume nach jetziger Planung durch Glaswände geteilt werden; man wird also Durchblick von einem Ende zu anderen haben.

Die Vergitterung wird entfernt.. Quelle: Rainer Schüler

Die beiden großen Türen an der Charlotten- und der Friedrich-Ebert-Straße bleiben als Doppeleingang erhalten, aber ohne die jetzige Vergitterung, denn die Kammer will, dass man schon von weitem durch diese Glastüren ins Innere und auf einen Riesenbildschirm sehen kann, auf dem die Kammer sich den Besuchern vorstellt.

Wasser drang durch Risse ein

Baulich extrem aufwändig war die Sanierung des Kellergeschosses, das so deutlich im Grundwasser steht, dass es durch Risse in der „Wanne“ aus den 30er Jahren schon sprudelte. Man musste die Wanne zur Hälfte neu bauen. Es gibt zwischen zwei Kellerwänden eine „Luft-Wand“. Für den mächtigen Tresor der Volksbank, den diese mit Einverständnis der Kammer zurückgelassen hatte im Keller, gab es nach anfänglichen Nachnutzungsideen dann doch keine sinnvolle Verwendung mehr, so dass man ihn mit enormem Aufwand doch noch ausbauen musste.

Im Obergeschoss werden diverse größere Büros für 88 Angestellte und ein Konferenzraum für bis zu 80 Menschen hergerichtet. Alles, was hier im Fußboden verlegt wird an Heizungs-, Wasser- und Datenleitungen und dann handhoch eingegossen wird in Estrich, muss im Grunde halten für die Ewigkeit, denn hohle Fußböden wird es nicht geben.

Der Kabelwust wird bald nicht mehr zu sehen sein. Quelle: Rainer Schüler

In vielen Räumen hängen noch mannsdicke Kabelbündel für alle nur denkbaren Datenanschlüsse. „Jedes Gerät, jeder Computer, Drucker, Lautsptrecher, bekommt eine eigene IP-Adresse und kann direkt angesteuert werden“, sagt Bauleiter Gunnar Benecke: „Das macht es auch bei Reparaturen leichter.“ Sehen wird man von den Kabeltrassen nichts; sie liegen in den neu eingezogenen Leichtbauwänden.

Ganz und gar hohl wird es dann in den Wänden und Decken des Dachgeschosses, das in voller Ausdehnung ausgebaut wird und schon in der Sanierungsphase Gemütlichkeit verbreitet. „Gemütlich war das Arbeiten hier vorher nicht“, erzählt Benecke: „Im Sommer wurde es bis zu 40 Grad heiß.“ Das wird künftig durch Klimaanlagen vermieden. Auch die sind in die Decken eingelassen, hinter denen durch Techniköffnungen mit Klappleitern darunter viele Rohrtrassen zu sehen sind.

Die Dachgauben werden noch gedämmt. Quelle: Rainer Schüler

Die immer noch mit rohem Bauholz verkleideten, runden Dachgauben müssen gegen Kälte und Hitze mit teuren Materialien gedämmt werden, die angeblich aus der Raumfahrt stammen. Immerhin sollen hier 70 Arbeitsplätze entstehen. Alle Geschosse werden mit einem behindertengerechten Fahrstuhl verbunden. Restauriert wird das Treppenhaus, mit den von Kunstschmieden Anfang der 1050er Jahre gestalteten gedrehten Metallsäulen und Zunftzeichen.

Elektrische Grundversorgung durch Solaranlage gesichert

Während der Denkmalschutz auf der Straßenseite keine weiteren Dachfenster erlaubt, zeigt die Rückseite ein durchgehendes Dachfensterband. Auf der Hofseite wird das Dach zudem mit einer Flächensolaranlage ausgestattet, die 35 Kilowatt Leistung bringt und die elektrische Grundversorgung des Hauses sichert. Nur für die Klimaanlagen reicht das nicht. Überschüssige Energie kann auch gespeichert werden. Die Schaufassade an der Charlotten- und der Friedrich-Ebert-Straße bekommt zwölf neue Fenster, deren oberen Halbkreise sternförmige Sprossen bekommen, wie das original mal war. Sie werden bei der Tischlerei John in Babelsberg gefertigt.

Während der Bauphase sind viele Bereiche der Kammer in der Ahornstraße 18 in Babelsberg untergebracht. Diese angemieteten Räume werden nach Fertigstellung des historischen Kammergebäudes noch in diesem Jahr dann nicht mehr gebraucht.

Keine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

Mit dem Umbau stellt sich die Handwerkskammer für den wachsenden Beratungsbedarf ihrer Mitgliedsbetriebe neu auf. Die Beratungsbedingungen für Betriebe verbessern sich nach der Fertigstellung signifikant. Die Beiträge der Mitgliedsbetriebe sollen wegen der Sanierung nicht steigen, versichert Bührig. Die Kammer hat rund 17.500 Mitgliedsbetriebe mit rund 50.000 Beschäftigten, die auch Mitglied sind. Die Mitgliedschaft der Betriebe in der Kammer ist verpflichtend, es gibt aber laut Bührig reduzierte Beiträge für Neumitglieder und Unternehmen, die wirtschaftlich ums Überleben kämpfen.

Von Rainer Schüler