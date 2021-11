Jägervorstadt

Die Handwerkskammer Potsdam fordert von der Landesregierung den Erhalt aller OSZ-Standorte, auch des existenzbedrohten Oberstufenzentrums Technik an den früheren Garde-Ulanen-Kasernen in der Potsdamer Jägervorstadt. Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig zeigte sich am Montag einerseits erfreut, dass alle dort beheimateten Ausbildungsgänge in der Stadt gehalten werden sollen, warnte aber zugleich davor, die „funktionierenden Ausbildungsstrukturen“ durch eine Auflösung des Standortes zu zerschlagen.

Das OSZ soll Platz machen für die Gesamtschule am Schloss; seine Ausbildungsgänge sollen an verschiedene andere Schulen verteilt werden, darunter die Theodor-Fontane-Oberschule. Dagegen regt sich vielfacher Protest, zuletzt seitens des Verbandes der Berufsschullehrer.

„Wir begrüßen es, dass sich die Vertreter der Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung einmütig für den Erhalt aller Ausbildungsgänge in Potsdam ausgesprochen haben“, erklärte Handwerkskammer-Chef Bührig jetzt: „Für die Fachkräftesicherung im Potsdamer Handwerk bleibt es aber auch wichtig, die Qualität der beruflichen Bildung zu sichern. Eine Verteilung etablierter Ausbildungsgänge an verschiedene Standorte gefährdet die funktionierende Arbeit.“ Die aktuelle Diskussion solle als Chance begriffen werden, um zu klären, wie sich die Landeshauptstadt für die Zukunft für eine erstklassige berufliche Ausbildung aufstellen will: „Das Handwerk wird sich in diesen Prozess gern einbringen.“

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.300 Mitgliedsbetrieben und mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Von Rainer Schüler