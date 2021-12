Potsdam

Es gibt Partys, auf denen Polonaise getanzt wird. Aber ist das wirklich ein Beweis für gute Stimmung? Oft wirkt der Frohsinn aufgesetzt, wenn sich eine Schlange den Weg durch die Tanzfläche bahnt und sich möglichst viele der Gäste einverleiben möchte. Auf der Bühne des Potsdamer Hans-Otto-Theaters (HOT) bilden die sechs Gastschauspieler im Schlussbild der Aufführung „Die Weihnachtsgans Auguste“ kurz eine Polonaise. Dieses Bild bringt die Gemütslage der 70 missglückten Bühnenminuten auf den Punkt.

Polonaise-Frohsinnn im Bühnenbild von Anike Sedello. Quelle: Thomas M. Jauk

Märchenstoffe hoch im Kurs

Weihnachtsmärchen im großen Haus sind für Stadttheater die Chance, die kommende Generation für Bühnenkunst einzunehmen. Viele Kinder kommen in der Adventszeit überhaupt zum ersten Mal mit dem Theater in Berührung. Gern werden alle Register gezogen, um Stimmungen zu zaubern und große Gefühle zu wecken. Deshalb stehen Märchenstoffe hoch im Kurs, in denen Ängste und Hoffnungen, Leid und Glück besonders pur zum Ausdruck kommen. Am Ende geschieht oft ein Wunder. Dann rieselt Schnee oder Goldglitter von oben und Kinderaugen leuchten.

Keine Kitschgefühle

Keine dieser Erwartungshaltungen will Ekat Cordes erfüllen. Im Gegenteil. Der Regisseur spielt einmal höhnisch mit einer Hand voll Goldglitter auf diese romantischen Gewohnheiten an. Er lässt keinerlei Kitschgefühle aufkommen. Er hatte wohl eher die Faschingszeit vor Augen, als er die vorweihnachtlichen Szenen im Hause der Familie Löwenhaupt einstudierte. Doch in der Premiere am Freitagvormittag wurde kaum gelacht, obwohl eigentlich jede Geste und jeder Satz lustig sein wollten.

Theater in der Pandemie Die Brandenburger Kulturveranstalter reagieren mit Erleichterung darauf, dass die Bund-Länder-Runde Konzerte und Theatervorstellungen nicht rigoros untersagt hat. Viele Veranstaltungen werden unter Beachtung der 2G-Regeln weiter möglich sein. Bei der Premiere des Weihnachtsmärchens am Freitagvormittag im Großen Haus des Hans-Otto-Theaters blieben aus Vorsicht viele Plätze frei. Jede Schulklasse saß separiert für sich. Alle Zuschauer, auch die Kinder, trugen während der Vorstellung eine FFP2-Maske.

Die moderne Überschreibung der bekannten Weihnachtsgeschichte von Friedrich Wolf durch Andreas Rehschuh wurde von der HOT-Dramaturgie ausgewählt. Das Elend beginnt damit, dass schon mit dem Auftauchen der lebendigen Gans in der Familie die Diskussion losbricht, ob sie nun als Haustier oder als Schlachttier zu betrachten ist. Der zentrale Konflikt wird nur erläutert und nicht erzählt. Cordes versucht zu retten, was nicht zu retten ist und setzt die Figuren krass überzeichnet in Szene. Emotional lässt sich so die wachsende Bindung der Kinder zu dem Tier kaum nachvollziehen.

Es geht zu wie in einem dieser nervenden Trickfilm-Fernsehkanäle, vor denen die Kinder vor der Bescherung gern geparkt werden. Oder wie in einem Computerspiel. Berührungen werden mit aufdringlichen Geräuscheffekten aus dem Off gedoppelt. Und jede Nebensächlichkeit dick aufgetragen.

Rajko Geith als „Weihnachtsgans Auguste“ bekommt einen Pullover übergezogen, den der Opa gestrickt hat. Quelle: Thomas M. Jauk

Im Comicformat

Familie Löwenhaupt wird im Comicformat präsentiert. Im Abgleich mit dem Original von 1946 hat Autor Rehschuh die Rollen der Eltern getauscht. Kopf der Familie ist Mutter Luitpolda. Sie singt in Wagner-Opern die Heldenpartien und träumt vom „dicken, fetten Gänsebraten“, schafft es aber nicht, das Tier zu töten („Ich bin ein Waschlappen und kann Dich nicht abmurksen.“) Ihr Mann, der Zumba-Lehrer Karl, bleibt nur eine überflüssige Witzfigur und ist vom Sohn Tamino kaum zu unterscheiden. Diesem wiederum nimmt man nicht ab, dass er der kleine Bruder der körperlich kleineren Schwester Carmen ist. Außerdem gibt es noch einen Opa mit Rollator, dargestellt als greiser Heavy-Metal-Fan, der ständig strickt. Doch all diese Albernheiten zünden nicht.

Bilderbuchbühne

Es wird auch gesungen, Lieder wie „Ich will Fleisch“. Die simple Instrumental-Begleitung dafür kommt aus Lautsprecherboxen. Ein zähes, zusehends nervendes Spektakel, das ohne intime Momente und ohne ein Innehalten abgespult wird. So engagiert die Schauspieler das ihnen Abverlangte leisten, es bleibt ein Kraftakt ohne jeden Nachhall. In Erinnerung bleibt allenfalls die Bilderbuchbühne von Anike Sedello, die mit illustrativen Elementen den Raum gliedert.

Kein Schwein braucht Wurst

Eigentlich hochtheatralische Motive aus dem Kinderbuchklassiker bleiben merkwürdigerweise ausgespart. Die Gans wird nur symbolisch gerupft. Im Buch irrt sie, nachdem ihr Schlafmittel ins Futter gemischt wurde, erbärmlich nackt und schlaftrunken durchs Haus. Hier springt die Handlung aber schnell zur Moral von der Geschicht’: „Wer braucht schon Wurst/ um froh zu sein./ Kein Schwein./ Wir haben die Gans,/ um froh zu sein./ Wir haben Schwein.“

Von Karim Saab