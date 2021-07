Die Schauspielerin Regine Albrecht wirkte 14 Jahre am Hans-Otto-Theater in Potsdam, hatte ihren größten Erfolg 1968 als Brit in dem Defa-Musikfilm „Heißer Sommer“, arbeitete für 300 Filme als Synchronsprecherin, ist fast vergessen. Eine kleine Gruppe von Enthusiasten in Potsdam will das ändern.