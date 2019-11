Gendern oder nicht: So gehen Schauspieler mit den Utopien im „Homo empathicus“ um

Potsdam

Im Theaterstück „Homo empathicus“ üben sich Schauspielstudierende der Filmuniversität Babelsberg in politischer Korrektheit. Josephine Schumann (22) und Mateo Lorrio Wansing (21) berichten, was der Auftritt am Hans-Otto-Theater mit ihnen gemacht hat.

Kürzlich hatte „Homo empa­thicus“ Premiere. Waren Sie aufgeregt?

Josephine Schumann: Ja, die Aufregung steigt erst 15 Minuten vor Beginn auf, wenn ich hinter dem Vorhang stehe und die Leute reinkommen. Dann tue ich vor mir selber so, als ob ich nicht aufgeregt wäre! Vor allem darf man nicht mit anderen reden, die selbst aufgeregt sind und einen anstecken.

Mateo Lorrio Wansing: Es ist schön, das Ende der Probenphase und der harten Arbeit zu erleben. Es ist wie ein Fass, das sich immer weiter füllt und zur Premiere befreiend entleert. Mit den Jahren wird man aber auch cooler und kontrollierter, ich atme dafür tief ein und aus.

In dem Stück von Rebekka Kricheldorf kommunizieren die Darsteller in einer durch und durch gegenderten Sprache, in der nur noch das Neutrum existiert. Wie gehen Sie privat mit Genderformen um?

Schumann:Es ist eine schwierige Sprache, auch um die Rolle zu lernen, denn sie hat keinen klassischen Rhythmus und kommt nicht so flüssig über die Lippen. Gegenderte Worte haben aber Einfluss auf das Sprachgefühl. Mir gefällt, dass an der Uni darauf geachtet wird, dass wir eine geschlechtsneutrale Sprache verwenden, so wie es Unisex-Toiletten gibt. Neulich hielt eine Dozentin für Medienästhetik ihre Vorlesung in perfekt gegenderter Sprache; das würde ich auch gerne beherrschen!

Lorrio Wansing: Ich möchte es rein grammatikalisch richtig machen, also zur richtigen Zeit das richtige Geschlecht anwenden. So wusste ich nicht, ob heute ein Interviewer oder eine Interviewerin kommt, aber die neutrale Form nach Kricheldorf, „das Interviewende“, würde schon komisch klingen.

Können Sie mit der Idee, dass eine Gesellschaft nur noch mitfühlend und konfliktfrei miteinander umgeht, etwas anfangen?

Schumann: Schon beim ersten Lesen gefiel mir das Stück als Utopie sehr gut. Mich würde interessieren, wie ein langsamer, nicht aufgezwungener Prozess in diese Richtung aussehen könnte. Aber in meiner Lebenszeit wird man nicht bis dahin wachsen!

Lorrio Wansing: Beim ersten Lesen fand ich den Text verwirrend. Wo ist der Konflikt, der zu einem spannenden Theaterstück gehört? Wie kann das nicht langweilig werden für den Zuschauer? Es ist eine neue sprachliche Dimension, in der wir uns aufhalten, und ein schmaler Grat, damit es nicht ins Lächerliche kippt. Es gibt zwar kleine Gags der Autorin, aber das Stück verrät sich nicht selbst. Irgendwann fand ich es auch gar nicht mehr lustig. Utopien muss man knallhart durchziehen, damit sie funktionieren.

Warum möchten Sie Schauspieler werden?

Schumann: Bei mir hat es als Hobby im Jugendclub in Bremen angefangen. Nach der Schule habe ich mir dann überlegt, wie ich Schauspielerin werden könnte. Über eine Hospitanz, Assistentinnen-Jobs und Vorsprechen bin an erste Auftritte gekommen. Und ab einem bestimmten Punkt habe ich mich nicht mehr abbringen lassen, obwohl jeder eine Negativstory zum Schauspielern hatte.

Lorrio Wansing:Ich habe schon sehr früh, mit acht Jahren, erkannt, dass es das Richtige für mich ist. Dieser Beruf ist das Beste, was ich machen kann, um glücklich und zufrieden zu sein in meinem Leben, und zu nutzen, was mir an Gaben mitgegeben wurde. Ich muss gar nicht darüber nachdenken: Es ist das, was ich bin.

Nächste Vorstellungen im Hans Otto Theater Die neunköpfige Truppe spielt wieder am: 8. November, 18 Uhr (ausverkauft, evtl. Restkarten), 21. November, 19.30 Uhr, und 22. Dezember, 17 Uhr. Karten an der Theaterkasse, unter www.hansottotheater.de und in der MAZ-Ticketeria.

Von Gabriele Spiller