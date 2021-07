Potsdam

14 Jahre war die Schauspielerin Regine Albrecht (1948-2013) in den 1970er und 1980er Jahren Ensemblemitglied am Potsdamer Hans-Otto-Theater. 2002/03 kehrte sie noch einmal für „Ronja Räubertochter“ in das damalige Blech-Theaterprovisorium am Alten Markt auf die Potsdamer Bühne zurück.

Einem größeren Publikum ist sie als Synchronstimme in mehr als 300 Filmen vertraut. Für die Synchronisation der taffen Brenda Brethlyn in der Drogen-Komödie „Grasgeflüster“ wurde sie 2001 mit dem deutschen Synchronpreis Silhouette geehrt.

Ruhm als Brit in „Heißer Sommer“

Frank Schöbel und Chris Doerk in „Heißer Sommer“. Quelle: DEFA-Stiftung/Detlef Hertelt, Herbert Kroiss

Zu kurzzeitigem Ruhm zumindest in der DDR aber kam sie 1968 durch den Defa-Straßenfeger „Heißer Sommer“ in der Rolle der Brit an der Seite von Chris Doerk (Stupsi) und Frank Schöbel (Kai). Seit einigen Wochen ist die Schauspielerin Gegenstand eines Forschungsprojektes.

Der Anstoß kam von dem aus Ostwestfalen-Lippe stammenden Pensionär Hans-Joachim Saxowski (71), einem Fan dieses Films. Er habe ihn mehrfach gesehen: „Und dann habe ich mich dafür interessiert: Mensch, wer hat denn da so alles mitgewirkt? Frank Schöbel und Chris Doerk sind bekannt. Aber sonst? So bin ich schließlich auf Regine Abrecht gekommen.“

Ihm sei aufgefallen, dass „die Quellenlage zu ihr außerordentlich dünn ist, dass man auf Google pp. nur spröde Mitteilungen zu ihr findet. Ich habe mich dafür interessiert, weil es mich verwundert hatte, dass sie nach dem doch recht fulminanten Start mit diesem Film bei der Defa und dem Deutschen Fernsehfunk nicht mehr recht zum Zuge gekommen ist.“

Saxowski fand für seine Recherchen Mitstreiter – Kerstin Walter von Hans- Otto-Theater und Dieter Wiedemann, von 1995 bis 2012 Präsident der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ (HFF) in Babelsberg. Das erste Arbeitstreffen hatten sie im Café Heider: „Wir schauen mal, was wir über sie als Schauspielerin und als Gastdozentin der HFF zusammentragen, was uns noch so über den Weg läuft.“

Eine Monographie zum 75. Geburtstag

Ziel sei eine Monographie über die Schauspielerin, egal ob Print oder Digital, möglichst zu ihrem 75. Geburtstag im Jahr 2023. Für ihn sei eine solche Recherche das erste Mal: „Ich mache das rein zufällig, einfach just for fun“, sagt Saxowski: „Ich bin von Hause aus Volljurist und gelernter Westdeutscher. Hatte weder durch die Verwandtschaft noch sonstwie irgendwelche Beziehungen in die DDR.“

Abgesehen von diesem Defa-Film: „Heißer Sommer“ sei ein „wirklich guter Unterhaltungsfilm“, so der Enthusiast, „teilweise sogar mit sehr guten Tanzeinlagen. Die Lieder eigentlich durchweg schmissig. Und mit wenig Penetranz hinsichtlich einer Verherrlichung der sozialistischen Ordnung.“

