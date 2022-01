Potsdam

Die Omikron-Welle setzt dem Hans Otto Theater weiterhin zu – ganz ohne Lockdown. Weil sich ständig Ensemblemitglieder infizieren oder in Quarantäne müssen, fallen viele Vorstellungen aus. An diesem Freitagabend entfällt die für 19.30 im Großen Haus geplante Vorstellung „Der Vorname“. Auch die „Nachschwärmer“-Veranstaltung in der Reithalle Box findet nicht statt.

Am Sonnabend trifft es dann die für 19.30 Uhr in der Reithalle angesetzte Vorstellung „Good.Better.Greta“. Dies geschehe aufgrund eines Quarantänefalls. Als Ersatz gibt es „Die Mitwisser“. Das „Greta“-Stück über den Klimawandel, in dem auch Potsdamer Schüler mitspielen, hatte erst am 15. Januar Premiere.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die letzte Vorstellung von „Das Imperium des Schönen“, die am Sonntag um 15 Uhr im Großen Haus stattfinden sollte, fällt wegen eines Quarantänefalls aus. Auch die Vorstellung „Wort & Wein“ für kommenden Donnerstag ist schon abgesagt. Das Theater empfiehlt, sich jeweils tagesaktuell online zu informieren, ob geplante Vorstellungen überhaupt stattfinden können.

Von Rüdiger Braun