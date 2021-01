Hans-Otto-Theater eröffnet Merchandise-Shop

Potsdam

Fans vom Hans-Otto-Theater können ihre Theaterliebe jetzt auch mittels Accessoires ausdrücken: Auf der Website des Potsdamer Stadttheaters ist ein Merchandise-Shop eingerichtet worden, der T-Shirts, Stoffbeutel und Mund-Nasen-Masken mit dem Logo des Theaters anbietet.

Laut Theater sind die T-Shirts und Stoffbeutel schon seit Beginn der Spielzeit erhältlich. „Wir haben ein neues Haus-T-Shirt für alle Mitarbeiter anfertigen lassen, schwarz mit kleinem Zacken auf der Brust, und bei der Gelegenheit gleich ein zweites zum Verkauf mit produziert“, sagt Pressesprecher Björn Achenbach auf Nachfrage. Die Baumwolltaschen entstanden parallel dazu, die Masken seien ganz frisch auf Anregung eines Kollegen aus der Tischlerei hinzugekommen.

Leider habe die pandemiebedingte Schließung dazu geführt, dass das Publikum die neuen Produkte fast nicht zu Gesicht bekommen hat. Normalerweise würden die Produkte an der Kasse verkauft werden, derzeit kann man sie nur per E-Mail an kasse@hansottotheater.de bestellen. Die Shirts sind für Frauen und Männer in den Größen S bis XL erhältlich, die Masken haben eine Einheitsgröße. Die Preise liegen zwischen 5 und 15 Euro, alle Produkte seien laut Achenbach ausreichend vorhanden.

Verlosung

Wir verlosen gemeinsam mit dem Hans-Otto-Theater zwei Merchandise-Pakete mit jeweils einem T-Shirt, einer Maske und einem Stoffbeutel. Um zu gewinnen, senden Sie bitte bis Montag, 25. Januar bis 8 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort #TheaterPaket an potsdam-stadt@maz-online.de. Bitte geben Sie in der Mail Ihren vollständigen Namen sowie eine T-Shirt-Größe an. Wir losen zwei Gewinner aus und senden die Daten an das Hans-Otto-Theater weiter. Das Theater wird sich dann bei Ihnen per Mail melden und Ihnen den Gewinn zusenden.

Von MAZonline/sku