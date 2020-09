Potsdam

Von Normalität ist der Theaterbetrieb in Corona-Zeiten genau so weit entfernt wie der namenlose Held in dem Theaterstück „Die Biene im Kopf“. Der Junge, der wächst mit Eltern auf, die ihn völlig vernachlässigen, weil sie mit Arbeitslosigkeit und Alkoholismus geschlagen sind. Wie es die Vorlage von Roland Schimmelpfennig vorsieht, wird er von drei Schauspielern gleichzeitig dargestellt.

Für das Potsdamer Hans-Otto-Theater (HOT) bedeutete die Premiere gestern Vormittag nicht weniger als ein Neustart nach dem Corona-Shutdown. Sowohl auf der Bühne wie auch im Zuschauerraum wurden die vorgeschriebenen Abstände mehr als eingehalten. Statt 180 Besucher verloren sich nur 25 auf den Rängen der Reithalle. Für Grundschulklassen, das eigentliche Zielpublikum, war kein Platz.

Postdramatischer Kniff

Schimmelpfennig gilt weltweit als Deutschlands erfolgreichster Gegenwartsdramatiker („Der Goldene Drache“). Mit seinem Erwachsenenstück „Das schwarze Wasser“ wurde vor fünf Jahren am HOT schon einmal eine Saison eröffnet. Seine Texte aus erzählenden Passagen und direkter Rede verteilt der 52-Jährige gern auf mehrere Schauspieler. Gedanken und innere Kämpfe lassen sich so in Dialogform ausdrücken. Dieser postdramatische Kniff erreicht nun also auch die Sphäre des Kindertheaters.

Nach einer penibel ausgearbeiteten Choreografie bewegen sich die drei Schauspieler temperamentvoll über die offene Bühne und jubeln „Ich fliege/ Du fliegst/ wir fliegen!“. So imaginieren sie die Fantasie ihres Heldens, der sich gern aus seiner traurigen Realität stiehlt, indem er sich in eine Biene versetzt. Luca Lehnert, Gregor Knop und Timo Hastenpflug gehören nicht dem 25-köpfigen HOT-Ensemble an. Als Solo-Selbstständige sind sie sicher besonders dankbar für diesen Job. Aus dem dynamischen Trio ragt der bärtige Hastenpflug allein schon durch seine stimmliche Präsenz heraus. Wiederholt darf er auch kurz in andere Figuren schlüpfen.

Ein Tag wie ein Computerspiel

Der Tagesablauf des Jungen wird in der Struktur eines Computerspieles erzählt. Tapfer hat er den Nachteilen seiner Herkunft zu trotzen. Nach jeder Klippe, die er nimmt, gilt es, türmt sich ein nächstes Level auf. Regisseurin Alexandra Wilke zieht viele Register, um das Pendeln zwischen starker Aufregung und kurzzeitiger Entspannung pointiert zu erzählen. Vom rhythmischen Fingerschnipsen bis zum lauten Schlagzeugsolo, von vielen Musikfarben aus dem Off über Halleffekte bis zur Videografik ist so ziemlich alles zu erleben. Die 65 Minuten sind überwürzt.

Nächste Aufführungen: 6. und 13. September, 15 Uhr Reithalle. Schiffbauergasse Potsdam.

Von Karim Saab