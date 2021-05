Potsdam

Anfang Juni startet das Potsdamer Hans-Otto-Theater in die Sommer-Theatersaison. Auf dem Programm stehen zwei Premieren auf zwei verschiedenen Bühnen. Am 3. Juni wird die Gaunerkomödie „Genie und Verbrechen“ von George F. Walker im Gasometer des Großen Hauses Premiere feiern. Und am 6. Juni der Lustspiel-Klassiker „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni auf der Sommerbühne am Tiefen See.

Wie das Theater mitteilt, stehen pro Vorstellung vorläufig nur 100 Plätze zur Verfügung. Abonnenten soll ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden. Mögliche Restkarten gehen in den Vorverkauf und sind ab 31. Mai an der Theaterkasse erhältlich.

Zutritt zu den Vorstellungen erhalten nur Personen, die einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können, vollständig geimpft oder genesen sind. „Geimpfte müssen ihren Impfausweis vorlegen (die zweite Impfung muss zwei Wochen zurückliegen), Genesene einen „Genesenenausweis“ oder einen mindestens 28 Tage alten positiven PCR-Test. Zum Abgleich der Identität ist außerdem der Personalausweis erforderlich“, heißt es. Wegen der Kontrollen empfiehlt das Theater, dass sich alle Zuschauer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn am Theater einfinden.

Hier geht es zum Juni-Spielplan.

Vorverkaufskasse im Hans-Otto-Theater. Mo-Fr 12-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr.

Von Karim Saab