Potsdam

Am Freitag (5. März) verlegt das Hans-Otto-Theater (HOT) die Premiere des Jugendstücks „Nathans Kinder“ ins Internet. Die zeitgenössische Version des Lessing-Klassikers „Nathan der Weise“ von Erfolgsautor Ulrich Hub wurde von Joerg Bitterich inszeniert und im Februar in der Reithalle von der Potsdamer Firma 414films aufgezeichnet. HOT-Sprecher Björn Achenbach versicherte auf Nachfrage, dass die Aufnahmequalität diesmal höchsten Ansprüchen genügt. „Wir haben einiges Geld in die Hand genommen, nachdem es nach der Online-Premiere von „Der Vorname“ am 30. Januar berechtigte Kritik wegen der mangelnden Tonqualität gab“, so Achenbach.

Zwei Wiederaufnahmen

Bis einschließlich Ostern wird das Hans Otto Theater außerdem zwei Wiederaufnahmen zeigen. Am 20. März ab 19:30 Uhr steht „Maria Stuart“ auf dem Programm. Schillers Königinnen-Drama in der Regie von Alice Buddeberg wurde nach der Premiere im Oktober 2020 nur noch zwei weitere Male aufgeführt und wird gerade im Großen Haus von der Potsdamer Firma Wir Streamen aufgenommen. Daran schließt sich am 24. März die digitale Wiederaufnahme von „Die Jury tagt“ im Großen Haus an. Insgesamt wurden bis Ostersonntag 15 Vorstellungen geplant.

Jutta Wachowiak kommt

Darüber hinaus präsentiert das Theater am 25. März um 19:30 Uhr die zweite Folge der Gesprächsreihe „Die Dinge des Lebens“. Die bekannte RBB-Moderatorin und Autorin Marion Brasch wird die Schauspielerin Jutta Wachowiak als Gast im Livestream empfangen.

Tickets mit einem Zugangscode können bis eine Stunde vor Beginn auf der Website hansottotheater.de erworben werden. Die Aufzeichnungen der Theatervorstellungen stehen den Karten-Inhabern als Streams jeweils 24 Stunden zur Verfügung.

Hier alle Termine auf einen Blick:

„Nathans Kinder“: 5., 14., 16., 18. März / 2. April, jeweils ab 18 Uhr (24 Stunden online). „Maria Stuart“: 20., 21., 23. März / 3. April, jeweils ab 19:30 Uhr (24 Stunden online). „Die Jury tagt“: 24., 25., 27. und 31. März, jeweils 19:30 Uhr (24 Stunden online).„Die Dinge des Lebens“: 25. März, 19:30 Uhr (Livestream).

Von Karim Saab