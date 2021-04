Potsdam

Das Videoportal TikTok ist sicher nicht das letzte trendige Online-Kontaktnetzwerk, mit dem sich eine Zielgruppe ansteuern lässt. Die Generation, die es für sich reklamiert, ist quasi mit dem Handy auf die Welt gekommen. Mit Facebook-Posts, Tweets auf Twitter, Videos auf Youtube und Instagram-Stories versucht das Hans-Otto-Theater bereits, für seine Bühnenarbeiten zu werben. Seit März kommt nun auch noch Tik Tok hinzu.

Völlig zusammenhangslos

Die Intendanz ließ eine junge Regieassistentin einfach gewähren. Anna Hercher beginnt ihren Bericht über die Vorbereitung für die Stream-Aufzeichnungen von „Maria Stuart“ mit einem Corona-Test. Das Format ermöglicht dem Handynutzer viele technische Effekte und legt ihm eine zeitliche Beschränkung von nur wenigen Sekunden auf. Hercher versucht gar nicht erst, ernsthafte Informationen reinzupacken. In einer willkürlichen Abfolge kurzer zur kürzester Sequenzen ist immerhin mal ein Bühnenbild, dichter Bühnenebel und auch ein Schauspieler zu sehen. Merkwürdigerweise und völlig zusammenhangslos stammen die Ausschnitt aber aus Lessings Ring-Parabel und der Inszenierung „Nathans Kinder“. Zwischendurch präsentiert sich Anna Hercher in eitlen und sinnfreien Selfie-Aufsagern.

Niedrigschwelliges Angebot

Das Medium scheint hier die Botschaft zu sein. Schaut her, wir sind das hippe Hans-Otto-Theater und nutzen TikTok, um auch junge Menschen für unsere Kunst zu interessieren. Viele Jugendliche haben das Haus am Tiefen See noch nie von innen gesehen. So liegt es nahe, auf ihren Kanäle Einladungen zu formulieren.

Doch die Ranschmeiße ist nicht wirklich ernsthaft gemeint, denn die eigentlichen ästhetischen Möglichkeiten von TikTok werden nicht praktiziert und nur einmal kurz angedeutet. Der Schauspieler Paul Wilms steigt von der Leiter und kostümiert sich im Zeitraffer. Zum Schluss springt er in seine Militärschuhe und verwandelt sich in den Soldaten Kurt in „Nathans Kinder“.

Effektebaukasten für Regisseure

TikTok ist ein virtueller Raum, der das theatralische Spiel mit neuem Esprit befeuert. Verkleidungstricks, Gags, Missgeschicke, Zaubereien und Sketche lassen sich hier von jedermann so pointiert in Szene setzen, dass Theaterregisseure eigentlich das Fürchten bekommen müssten. Wie Elena Iris Fichtner, Kommunikationsbeauftragte des HOTs, berichtet, war es in der Tat der Regisseur von „Nathans Kinder“, Joerg Bitterich, der das HOT anregte, TikTok einzubeziehen. Seine Kinder würden den lieben langen Tag nichts anderes mehr im Sinn haben.

Natürlich sind die Millionen Videoclips, die im Netz herumschwirren, meist banal, langweilig und verwechselbar. Aber bisher inspiriert der Effektebaukausten von Tik Tok das herkömmliche Schauspiel viel mehr als es andersherum der Fall ist. HOT-Sprecherin Fichter räumt ein, dass sich die Annäherung an das neue Medium noch im Probenstadium befinde. „Zugute halten muss ich uns aber, dass es bisher kaum ein anderes öffentlich gefördertes Theater gibt, dass sich schon an TikTok herangewagt hat“, sagt sie.

Von Karim Saab