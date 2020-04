Hans-Otto-Theater zeigt „Die Mitwisser“ als online-Premiere

Potsdam

Das Hans-Otto-Theater hat für den 2. Mai, 19.30 Uhr, eine online-Premiere angekündigt. Gezeigt wird die Komödie „Die Mitwisser“ von Philipp Löhle. Die Arbeiten an der Inszenierung waren so gut wie abgeschlossen. Doch dann musste die Premiere Mitte März kurzfristig wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Der Mitschnitt der Generalprobe, der für das hauseigene Archiv angefertigt wurde, soll nun als Online-Premiere zu erleben sein. Die Aufführung kann ab Samstag, den 2. Mai, 19:30 Uhr, für 24 Stunden abgerufen werden. Bereits ab 12 Uhr mittags wird eine digitale Einführung von Chefdramaturgin Bettina Jantzen auf der Seite des Hans-Otto-Theaters stehen. Wie es in einer Presseerklärung heißt, kann im Anschluss an die Online-Premiere mit den Schauspielern live gechattet werden. Für den digitalen Austausch könne die Kommentarfunktion bei Youtube genutzt werden.

Von Karim Saab