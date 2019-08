Potsdam - Harter Polizeieinsatz bei Polterabend – Gericht sagt, es gab keine Lärmbelästigung Eine angebliche Ruhestörung hatte vor einem Jahr einen harten Polizeieinsatz gegen einen Polterabend in Potsdam ausgelöst. Es gibt Klagen von Gästen und Gegenklagen von Beamten. Inzwischen steht fest: Eine Lärmbelastigung fand nicht statt.

Polterabend am 10. August 2018 an der Puschkinallee. Musik ist an; doch alle unterhalten sich – zu laut, fand ein Nachbar und rief die Polizei. Quelle: Privat