Nun hat Corona der Band Hasenscheisse doch noch einen Streich gespielt. Das zunächst geplante Release der neuen CD „ Dampferjazz“ in der Fabrik am vergangenen Wochenende hatten sie schließlich abgesetzt, weil im Saal nur kleinstes Publikum, draußen vor ein paar Leuten mehr aber klamme Finger an den Instrumenten programmiert waren.

Neuer Termin war die Fête de la musique, die wegen Corona in Potsdam erstmals von der Mittsommernacht zur Wintersonnenwende verlegt wurde.

Schlüpperpilot und Großstadtschamane

Elf Konzerte werden am 4. Advent ab 15 Uhr im Livestream der Kulturtänzer aus dem Rechenzentrum, dem Begegnungszentrum Oscar, dem Lindenpark und dem Nikolaisaal in die Wohnzimmer der Landeshauptstadt übertragen. Hasenscheisse waren mit der Präsentation ihres vierten Studioalbums für 18 Uhr angekündigt. Doch nun ist auch ihr Akkordeonist erkrankt.

Dabei hatte dieses katastrophale Jahr der Potsdamer Band mit dem seltsamen Namen bisher sogar eher in die Karten gespielt.

Anfang März seien sie ins Studio gegangen, weil das überfällig war. Das dritte Studio-Album „a-moll“ war da schon fast acht Jahre alt; manche der neuen Titel wie „Schlüpperpilot“, „Paradies“, „Hart aber herzlich“ oder „Großstadtschamane“ hatten bei Auftritten längst ihren Stammplatz.

„Im März hat keiner von uns geglaubt, dass wir das Album in diesem Jahr fertig kriegen“, sagt Christian Näthe, der Hasenscheisse vor vielleicht 20 Jahren gemeinsam mit Matthias Mengert als Liedermacherprojekt gegründet hatte: „Doch dann kam der Lockdown. Wir hatten keine Konzerte mehr, dafür die Wochenenden frei.“

Ein Sommer im Blockhaus Studio Lütte

Gearbeitet haben sie im Studio von Jürgen Block in Lütte bei Bad Belzig, zu dessen Partnern auch die Band Keimzeit zählt: „Es war das erste Mal, dass wir Songs liegen lassen konnten, hören, nachspüren um festzustellen: Nee, haut noch nicht hin. Oder: Ist ja super geworden! Oder verschlimmbessert. Es war das erste Mal, dass wir so intensiv an einem Album arbeiten konnten.“

Im Spätsommer waren die letzten Titel eingespielt. In der vergangenen Woche kamen die CDs aus dem Presswerk. Das Vinyl soll im Januar folgen, sagt Näthe, Mitte des Monats sei der offizielle Veröffentlichungstermin: „Das war ein Wunsch der Agentur Buschfunk, die jetzt als Vertriebspartner eingestiegen ist.“

Deren Chef Klaus Koch habe zu ihm gesagt, nach mehr als zehn Jahren „hat man sich langsam an den Namen gewöhnt“.

„Eine handvoll Köttel “

Entstanden ist der Bandname als Schnapsidee vor einem ihrer ersten Konzerte. Die erste, 2007 produzierte CD hieß dann „Eine handvoll Köttel“, die zweite von 2009 „Für ein paar Köttel mehr“.

Zum bislang bekanntesten Titel wurde „Bernd am Grill“ („Ick hab die Schürze um, ick dreh die Würschte rum, Ick bin der Bernd und steh am Grill), der in einer Coverversion der Johanngeorgenstädter „De Randfichten“ Verbreitung auch in der ostdeutschen Volksmusikszene fand.

Es seien schon Leute an ihn herangetreten die fragten: „Meinst du nicht, ihr hättet mit einem anderen Bandnamen eine steile Karriere hingelegt?“, so Näthe. Er habe geantwortet, das könne „absolut sein. Aber ich kann mir diese Frage nicht mehr stellen“. Denn es stecke „ein Trotz in dem Namen, auf den wir stolz sind“.

Kostproben trotziger Selbstbestimmung

Die Musik von Hasenscheisse ist auch auf der neuen CD mit Anleihen von Swing und Bossa, Rockabilly und Ska extrem tanzbar, immer wieder aufschäumend fröhlich, dabei verlässlich mit einer leisen Melancholie grundiert.

Eine Kostprobe trotziger Selbstbestimmung gibt es gleich im ersten balladesken Song „Der tapfere Igel“: „Ja, wir sind traurige Clowns in der Arena. In einer satten und verkommenen Welt. Die Gaukler-Würde und das bisschen Pathos sind das, was uns noch zusammenhält.“

Hasenscheisse vor großem Publikum beim Festival „Rock gegen Rassismus“ auf dem Potsdamer Luisenplatz. Quelle: Christel Köster

Christian Näthe als Autor der Texte liebt ironische Brechungen, rasante Perspektivwechsel und – Begebenheiten mit glücklichem Ausgang. Der verdrossene Sinnsucher in „Hart aber herzlich“ geht zum Fasching als Maschinengewehr, geht zum Fasching als depressiver Bär, trifft dort sein Dornröschen und weist schließlich Kritik an dieser doch recht naiven Story mit dem Rat zurück: „Du musst es selber ausprobieren! Dafür ist es nie zu spät!“

Die Idee zu „ Dampferjazz“ kam auf in einer Pension, in der es schon vor dem Auftritt gemütlich wurde: „Wir hatten den Fernseher an, das Teewasser kochte und auf einmal entstand so ein Bequemlichkeitsgedanke: Jemand kommt, sagt ,Wasserrohrbruch! Ihr könnt heute nicht mehr spielen, bekommt aber trotzdem die Gagen’.“

„Kleines sauberes Städtchen“

Und so skizziert Näthe in diesem Lied das Bild alternder, mit sich und der Welt zufriedener Musiker, die zu Kaffee und Kuchen auf einem Dampfer aufspielen. Begleitet von der warnenden Bitte des Kapitäns: „Wenn Sie einen Eisberg sehen, dann sagen Sie es mir!“

In guten Jahren haben Hasenscheisse 30 bis 40 Konzerttermine, sagt Näthe. Doch auch in diesem Jahr hätten sie vielleicht zehnmal vor Publikum gespielt, unter anderem in Feldberg, in Radebeul, in der Moritzbastei Leipzig und beim Stadtteilfest der Awo in Bornstedt.

Eine besondere Resonanz beim Publikum, das hat der Sänger beobachtet, findet sein Lied „Kleines sauberes Städtchen“ über die Veränderung Potsdams: „Und unter all der Schminke spür ich eine Leere. Vielleicht ist das der Preis für die Karriere?“

Christian Näthe vor einem Jahr auf dem Dach des Rechenzentrums. Quelle: Friedrich Bungert

Premiere hatte es im November 2019 zum 30. Mauerfalljubiläum im abrissbedrohten Rechenzentrum an der Breiten Straße in der Potsdamer Innenstadt.

Aber es funktioniere auch in anderen Städten, in Eberswalde zum Beispiel, wo „ebenso der Charme verloren geht, weil die Immobilien so einen Marktwert bekommen haben“.

„Kleines sauberes Städtchen“ erzähle aus der Perspektive des zum Mauerfall jungen und hoffnungsvollen Ossis, sagt Christian Näthe. Doch das Thema sei übergreifend. Er habe den Song auch vor Leuten aus West-Berlin gespielt: „Sie haben geweint, weil es ihren Kiez genauso getroffen hat.“

