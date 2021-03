Potsdam

Will ein Software-Unternehmer wirtschaftlich erfolgreich sein, muss er an der Spitze der digitalen Bewegung stehen und immer wieder Innovationen anbieten. Hasso Plattner, Mitbegründer des weltweit agierenden SAP-Konzerns, war darin so erfolgreich, dass er neben seiner Haupttätigkeit noch eine großartige Kunstsammlung aufbauen konnte, für die er in Potsdam einen grandiosen Präsentationsort aus dem Boden stampfte. Als dass Museum Barberini 2017 eröffnet wurde, staunte alle Welt über die hochwertige, drei mal fünf Meter große Videowand im Obergeschoss. In so brillanter Auflösung konnte weltweit kein Haus Gemälde darstellen. Schon damals hieß es, dass das Museum Barberini eine Führungsrolle bei der digitalen Transformation im Kulturbereich einnehmen wolle. Doch was hieß das?

100 Minisender

Zwei Jahre später ging dann die Barberini-App mit neuster Audioguide-Technik eine Verknüpfung ein. In den Museumsräumen wurden unter Fensterbrettern und hinter Heizkörperverschalungen 100 Minisender versteckt, so genannte Beacons. Sie kommunizieren mit der App und verraten, wo sich der Handynutzer gerade aufhält und welche Erklärungen für ihn im Moment nützlich sind. Die Technologie schlug in der Branche ein. Die eigens gegründete Firma MicroMovie mit Sitz neben dem Barberini erhielt mehrere Nachfolgeaufträge.

Sechs Studenten, zwei Semester

Nun zündet das Hasso Plattner Institut eine weitere Angebotsstufe für Kultureinrichtungen. Die digitale Auswertung verschiedenster Besucher-Daten hat sich im eigenen Haus offenbar bewährt. Sechs Studierende entwickelten unter Anleitung des Hasso Plattner Instituts (HPI) innerhalb von zwei Semestern ein Analyse-Tool, das helfen kann, die Bedürfnisse zu ermitteln.

Beim Verkauf von weit mehr als einer Millionen Eintrittskarten, zehntausender Jahreskarten und bei Umfragen sind viele Daten angefallen. Aus Alter, Geschlecht, Wohnort und Zufriedenheit machen die Besucher in der Regel keinen Hehl. Nach mehr als zehn Ausstellungen blieben auch in Social Media Kanälen und Bewertungsportalen tausende Postings und Meinungsäußerungen hängen, die sich vollautomatisiert herausfiltern lassen. Museumschefin Orturd Westheider führt ein Beispiel an: Wenn zum Beispiel jemand schreibe, „Die Ausstellung war toll, aber leider zu voll“ könne das eine Maschine differenziert einordnen. Durch das Übereinanderlegen der Daten gewann sie einige Erkenntnisse. Bei der Konzertreihe „Klangfarben“ gab es jedes Mal erstaunlich viele Stornierungen. Damit die Plätze nicht freibleiben, könnte das Barberini die Veranstaltung künftig leicht überbuchen oder an der Abendkasse zusätzliche Karten hinterlegen. Jahrekartenbesitzer kämen meist an Vormittagen. Und wo im Museum sich die Nutzer der Audioguides besonders lang aufhalten, lässt sich auch präzise ermitteln.

Analyse der Barberini-Website. Quelle: Museum Barberini

„Es besteht die Möglichkeit, weitere Datenquellen einzubinden“, heißt es in einer Erklärung des HPIs. Im Zeitalter von Big Data verbinden sich mit Datensammlungen allerdings auch berechtigte Ängste. Sie sind ein lohnendes Ziel für Hackerangriffe und immer wieder tun sich auch Sicherheitslücken auf. Im Mail letzten Jahres wurde einer vom HPI entwickelten Schul-Cloud angelastet, dass in Thüringen tausende Schülernamen, E-Mail-Adressen und sogar das Chatverhalten der Schüler aus dem Online-Lernportal publik wurden.

Offenbar, um auch den Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat das HPI den gesamten Quellcode der Besucher-Datenanalyse sowie die dazugehörige technische Dokumentation als Open-Source-Projekt auf der internationalen Entwicklungsplattform GitHub online gestellt. „Wir hoffen auf ein feedback aus der Community. Andere Kulturinstitutionen sollen von unserer Analyse-Plattform profitieren“, erklärt HPI-Sprecherin Christiane Rosenbach diesen Schritt.

