Michendorf

Und sie gast immer noch. 15 Jahre nach der vom Bund verordneten Stilllegung am 31. Mai 2005 wabert es weiter in der Deponie Fresdorfer Heide. Vermutlich sogar 15 bis 20 weitere Jahre. Doch das „Schwachgas“ aus den organischen Hausmüllmengen der Stadt Potsdam seit 1977 wird aufgefangen und verbrannt in einem Deponiekraftwerk. das 768 Kilowatt Strom und 800 Kilowatt Wärme erzeugt, Strom für das Netz, Wärme für die Deponiegebäude.

Sicherung ist beendet

Am Montag wurde der offizielle Abschluss der Sicherungs- und Konservierungsarbeiten der über 18 Jahre einzigen Potsdamer Hausmülldeponie gefeiert. 14 Millionen Euro wurden investiert, um zu verhindern, dass Regenwasser den Müllberg ausspült und Schadstoffe ins Grundwasser schwemmt. Dazu wurde der Berg mit seinen 4,5 Millionen Tonnen Mülle mit einem Entwässerrungsnetz und einer Kette von Gasbrunnen überzogen. Oben drauf wurde er mit Kunststoffbahnen komplett überzogen, und darauf kamen zwei Schichten Erde: die untere extrem nahrungsarm, damit keinerlei Wurzeln der Plastikhülle schaden, sehr nahrungsreich oben drauf, damit der Rasen wächst. Bäume sind verboten; Wiesen sind erwünscht.

Anzeige

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Schafe und Sonnenstrom

Auf ihnen könnten der Vision der Planer zufolge dereinst Schafe weiden und eine Photovoltaik-Anlage stehen. Doch gibt es dabei statische Probleme, denn die Kollektoren müssen in der Erde fest verankert werden, die kaum 150 Zentimeter dick ist über der Kunststoffhülle.

Vision der Planer für die Deponie: Schafe weider neben Sonnenkollektoren Quelle: STEP

DDR-Müll unproblematisch

Wie der von der Stadtentsorgung eingesetzte Bauleiter Marco Keskowski der MAZ bei einer Tour über die 20 Hektar große Deponie sagte, besteht der Hauptteil des Mülls aus festen Siedlungsabfällen und Aschen: „Verpackungsmüll war ja zu DDR-Zeiten kein großes Problem.“ Aber gerade Verpackungen wären es, die ein Abtragen der Deponie und das Verbrennen des Inhalts überhaupt machbar werden lassen. Weil der Brennwert des Fresdorfer Mülls so gering ist, denkt niemand an eine Räumung.

Kein einziger Arbeitsplatz

In der Konservierungsphase waren bis zu 15 Menschen auf der Deponie beschäftigt; künftig gibt es hier keinen einzigen Dauerarbeitsplatz mehr: Nur noch ein Mal im Monat wird die Deponie von einem Step-Mitarbeiter kontrolliert auf die Gaskonzentration und die Dichtigkeit. Das Blockheizkraftwerk, das die Deponiegase verbrennt, arbeitet vollautomatisch.

Von Rainer Schüler