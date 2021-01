Hauptrolle in „Charité“-Serie: Schauspielerin Nina Gummich aus Potsdam spielt eine Ärztin

Potsdam

Doppelte Potsdamer Schauspielpower in den ersten zehn Minuten: In der dritten Staffel der ARD-Serie „Charité“ treffen die Schauspielerinnen Nina Gummich und Amber Bongard aufeinander. Beide leben in Potsdam, beide stehen seit ihrer Kindheit vor der Kamera – auch in der Vergangenheit schon gemeinsam. „Sie ist ein ganz besonderer Mensch, es war schön, sie wiederzusehen“, erzählte die 23-jährige Amber Bongard, sie spielt in „Charité“ eine Krankenschwester. Bereits jetzt ist die neue Staffel in der ARD-Mediathek zu sehen, ab Dienstag, 12. Januar wird sie im Fernsehen ausgestrahlt.

Nina Gummich verkörpert darin die junge Ärztin Ella Wendt, die zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung von Senftenberg an die Charité versetzt wird. Zeitlich ist die Staffel im Sommer 1961 angesiedelt. „Meine Figur der Ella wächst vom jungen Hüpfer in sechs Folgen zur sehr ernsthaften Frau“, sagt die 29-Jährige, die von 2015 bis 2018 zum festen Ensemble des Hans-Otto-Theaters gehörte und bereits dort durch ihr emotional intensives, stark körperliches und gleichzeitig sehr natürliches Spiel auffiel.

Auch hölzerne Sätze klingen bei Gummich natürlich

Seit ihrem Weggang vom Theater ist sie in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, zuletzt brillierte sie in der Netflix-Serie „Das letzte Wort“. Das Körperliche muss sie hier etwas zurückfahren. Vor der Kamera ist dafür nicht genug Platz. Die Emotionalität und die Natürlichkeit sind geblieben. Nina Gummich ist keine unnahbare Schauspieldiva, sie wirkt irgendwie immer echt – selbst die zum Teil etwas hölzernen Sätze in „Charité“ klingen bei ihr ganz natürlich.

Texte lerne sie trotzdem sehr genau: „Natürlich sind 40 Drehtage „Charité“ von morgens um fünf bis zur Badewanne am Abend und gute Nacht so durchgetaktet, dass der Text die Grundlage ist, um so einen Dreh überhaupt stemmen zu können“, sagt sie. „Aber ich bewahre mir dabei mein gutes Gefühl für die Situation.“

Zwei Potsdamerinnen treffen aufeinander

Nina Gummich stammt aus einer Schauspielerfamilie, ihre erste Fernsehrolle übernahm sie mit 9 Jahren in „Ein Vater zu Weihnachten“. „Damals wurde das Feuer entfacht“, sagt sie und lacht. Ihr Stiefvater habe sie zu Beginn sehr viel gecoacht und dabei eine Mischung aus eigenem Leben und Technik vermittelt. „Damals hab‘ ich mir angewöhnt, Texte nicht bloß stur zu lernen und aufzusagen. Das Leben ist halt im Augenblick am erfülltesten.“

Genau diese Augenblicke, kurze intensive Momentaufnahmen kann Gummich vor der Kamera unvergesslich machen. Besonders schön ist das erste Zusammentreffen mit Amber Bongards Figur, die Gummichs Ella ebenfalls für eine Krankenschwester hält. Selbstbewusst fordert sie sie auf, einen Patienten zu bewegen, während die junge Ärztin noch etwas unsicher dreinblickt. Nur ein paar Szenen später wendet sich die Machtstruktur: Bongards Figur erkennt ihren Fehler, Gummichs Ella lächelt selbstbewusst darüber hinweg.

Ein düsterer Blick auf die DDR?

Während die ersten beiden Staffeln der Serie noch die Charité-Geschichte zum Ende des 19. Jahrhunderts sowie zur Zeit des Nationalsozialismus thematisieren, spielt die dritte Staffel im Jahr des Mauerbaus. Die DDR wird dabei eher düster und furchtbar dargestellt. „Der Eindruck wird tatsächlich oft erweckt, soll hier aber gar nicht im Vordergrund stehen“ sagt Gummich dazu. In der kurzen Zeit, die der Serie bleibt, um den Mauerbau zu erzählen, müsse viel zugespitzt werden. „Aber zwischendurch geht’s auch darum, dass frisches Blut in die Charité kommt, junge Ärzte wie ich, mit medizinischen, nicht politischen Ambitionen.“

Für die Rolle hat Gummich übrigens extra die Pathologie der Berliner Charité besucht, wie sie erzählt. „Einen Körper so zu sehen, war schon beeindruckend.“ Wenn ihr Abiturdurchschnitt noch besser als 1,9 gewesen wäre, hätte sie vielleicht Medizin studiert „und würde jetzt mein künstlerisches Blut erforschen“, sagt sie und lacht dabei. Es ist anders gekommen und sie analysiert das Blut nun „nur“ in ihrer Rolle als Ärztin – was ein großes Glück ist, weil man ihr so dabei zuschauen kann.

Kraft tanken bei Freunden

Bei all ihrer Liebe zum Schauspiel, ist es für die Potsdamerin aber auch wichtig, sich Pausen zu gönnen. Besonders im Shutdown habe sie gemerkt, wie wichtig drei Monate Auszeit sind: „Die hätte ich mir andernfalls nicht genommen, habe aber gemerkt, wie nötig sie waren“, sagt sie. „Schon, weil Schauspieler nur dann gute Geschichten erzählen können, wenn sie das Leben daneben noch sehen.“

Diese Einstellung teilt sie mit Kollegin Amber Bongard, die im Laufe der Jahre und auch durch ihre Yoga-Ausbildung gelernt habe, eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Das analoge Leben, auch jenseits von den sozialen Medien ist ihr wichtig: Spaziergänge mit Freunden, Zeit mit der Familie. „Wenn die erste Erschöpfungsphase vorbei ist, treffe ich mich viel mit Freunden, die überhaupt nichts mit Schauspiel zu tun haben und nehme an deren Leben Teil“, erzählt auch Gummich. Außerdem gehe sie in die Natur, um Stress abzubauen, schlafe viel und ernähre sich gut. So klappt es dann im nächsten Projekt auch wieder mit der geballten Schauspielpower.

