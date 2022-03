„Haus der Demokratie“: Kritik am Plenarsaal an der Potsdamer Plantage wächst

Innenstadt

Die Pläne für einen Plenarsaal für die Stadtverordneten in einem „Haus der Demokratie“ an der Plantage bekommen keinen einhelligen Applaus. Die Zahl der Kritiker wächst – zunehmend werden die Vorzüge alternativer Varianten debattiert.

Nun meldet sogar Potsdams ehemaliger Langzeit-Stadtkonservator Andreas Kalesse Zweifel an einem Plenarsaal und Fraktionsräumen an der Plantage an – insbesondere aus Traditionsgründen: „Die Vertretung der Stadt tagt seit Jahrhunderten ausnahmslos im städtischen Rathaus. Darauf war man auch immer sehr stolz. Die Stadtverordnetenversammlung ist kein Wanderzirkus.“

Andreas Kalesse-ist der ehemalige Leiter der Potsdamer Unteren Denkmalschutzbehörde. Quelle: Varvara Smirnova

Zuletzt hatte der Hochschulprofessor und Garnisonkirchenkritiker Philipp Oswalt Bedenken hinsichtlich des Standorts geäußert, der sich exakt am Ort der Eröffnung des Nazi-Reichstags am 21. März 1933 („Tag von Potsdam“) befindet. Und: „Das Stadtparlament würde im Verhältnis zu Rechenzentrum und Garnisonkirchturm in der zweiten Reihe stehen. Das ist fragwürdig, weil es keinen souveränen eigenen Ausdruck findet.“

„Minimaler“ Eingriff in Potsdams Rathaus

Potsdams Ex-Stadtkonservator Andreas Kalesse bringt nun im MAZ-Gespräch einen Standort ins Spiel, der ihm viel naheliegender erscheint: „Ein schlichter unauffälliger Neubau, dicht an das Rathaus in südlicher Richtung zur Hegelallee gestellt.“ Durch einen gläsernen Verbinder in Höhe der zweiten Rathaus-Etage könnte man problemlos in den Ergänzungsbau gelangen, erklärt der Ex-Chefdenkmalpfleger. Diese Standort-Variante sei schon während seiner Amtszeit diskutiert worden, weil sie einen großen Vorteil bietet: Die Eingriffe am denkmalgeschützten Rathaus wären minimal: „Man müsste nur ein Fenster wegnehmen, um den Übergang zum Rathaus zu schaffen.“

Der Potsdamer Verwaltungscampus mit dem Rathaus. Quelle: Peter Degener

Die Errichtung eines Plenarsaals im Innenhof des Rathauses – auch dies wurde vor den Plänen für ein „Haus der Demokratie“ diskutiert – hält Kalesse hingegen für wenig sinnvoll: Den umliegenden Räumen und Gängen im Rathaus würden das Tageslicht und die Belüftung fehlen. „Das wäre dann wie in einer Dunkelkammer.“

Begrünter Bau wäre gut für Potsdams Klima

Bei einem Neubau, der vor die Südfassade gestellt wird, wäre es durch den Abstand zum Altgebäude hingegen möglich, die dahinterliegenden Räume zu belichten und zu belüften. Und: „Man könnte die Fassade des Neubaus begrünen, was positiv für das Klima ist.“

Die straßenseitige Fassade des Rathauses zur Friedrich-Ebert-Straße hin. Quelle: Bernd Gartenschläger

CDU-Fraktionschef Matthias Finken kann Kalesses Standort-Vorschlag einiges abgewinnen: „Das kann ich mir gut vorstellen“, sagte Finken am Wochenende zur MAZ.

Kein Freund ist er hingegen von der Idee, ein „Haus der Demokratie“ nebst Plenarsaal zwischen die beiden großen Landmarken – Garnisonkirchturm und Rechenzentrum – zu platzieren. „Das ,Haus der Demokratie’ lediglich als Verbinder zu verstehen, zeigt auch seine geringe Wertschätzung.“

CDU-Fraktionschef Matthias Finken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dass das Gebäude auf dem ehemaligen Grundstück des Garnisonkirchenschiffs entstehen soll, hält Finken für problematisch – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der öffentlich gewordenen finanziellen Notlage der Garnisonkirchenstiftung.

Potsdams CDU will „offene“ Neu-Planung

Dies stelle auch die Partnerschaft der Landeshauptstadt mit der Stiftung bei den Plänen für das „Haus der Demokratie“ infrage. „Es wäre nur recht und billig, die Uhr zurückzudrehen und auf einer transparenten und soliden Grundlage die Planung offen neu zu gestalten.“

Finkens Vorschlag: Die Stadtverordnetenbeschlüsse aufzuheben und vor dem Hintergrund der tatsächlichen Lage der Stiftung Garnisonkirche „eine von der Stadtgesellschaft erarbeitete und getragene Lösung primär für das Grundstück des Kirchenschiffs“ zu suchen. „Das wäre ehrlich und angemessen.“

Scharfenberg fordert schnelle Diskussion

Auch der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg ist dafür, den Sack wieder aufzumachen. Denn: „Der am 2. Februar mit knapper Mehrheit durchgedrückte Grundsatzbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung war ein Fehler.“ Zu wenig sei zu diesem Zeitpunkt geklärt gewesen. „Die gebetsmühlenartig vorgetragene Behauptung, es sei alles schon ausreichend diskutiert worden, war verkehrt. Das rächt sich jetzt.“

Hans- Jürgen Scharfenberg (Linke) bei einer Hauptausschuss-Sitzung im Saal der Potsdamer IHK. Quelle: Julius Frick

Scharfenberg bezweifelt zudem, „ob ein eingeklemmter Plenarsaal im Schatten des Garrnisonkirchturms anstelle des früheren Kirchenschiffs tatsächlich der naheliegende und beste Weg ist, um endlich eine dauerhafte Bleibe für die Stadtverordnetenversammlung zu finden.“ Diese dürfe nicht „zum Vehikel für die vage Vision von einem ,Haus der Demokratie’ gemacht werden“.

Wegen der Platzknappheit im alten Rathaus-Saal müssen schon seit Langem Ausweichorte gefunden werden. Die Zeit drängt, findet Scharfenberg. „Die Diskussion über den Plenarsaal muss jetzt geführt werden – und nicht erst, wenn irgendwann das Ergebnis einer teuren und zeitaufwendigen Machbarkeitsstudie vorliegt.“

Von Ildiko Röd