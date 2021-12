Innenstadt

Der Vorschlag für ein „Haus der Demokratie“ zwischen dem Turm der Garnisonkirche und dem Kreativhaus Rechenzentrum ist am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Rathaus mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erstmals genauer vorgestellt worden. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was beinhaltet der Vorschlag?

Auf der Plantage soll ein Forum aus dem Turm der Garnisonkirche, dem Kreativhaus Rechenzentrum und einem Neubau auf der Fläche des einstigen Kirchenschiffs entstehen. In diesem Neubauteil sollen die Stadtverordneten einen modernen Plenarsaal erhalten, der dringend benötigt wird. Auch weitere Funktionen für das Potsdam-Museum und für Bürgerbeteiligung sollen dort entstehen. Die Stiftung Garnisonkirche würde dafür das Grundstück des Kirchenschiffs zur Verfügung stellen. Das Rechenzentrum könnte dadurch zudem saniert vollständig erhalten bleiben.

„Die Gegensätze sollen bleiben. Das gehört zu einer Stadtgesellschaft dazu. Wir wollen in Austausch miteinander treten“, sagte Mike Schubert. am Mittwoch. „Wenn das Mehrheiten findet, erhält Potsdam einen zukunftsorientierten Ort, der langfristig gestaltbar ist und viele gesellschaftliche Herausforderungen wahrnimmt“, sagte Anja Engel, die Leiterin des Kreativhauses. Pete Heuer (SPD), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, erklärte, dass der Sitz der Stadtverordnetenversammlung als „Ankernutzung“ am Platz des Kirchenschiffes „denkbar und wünschenswert“ sei.

Wie kam es zum Kompromiss an der Plantage?

Laut Mike Schubert ist es Heuer zu verdanken, dass es mit einer „Heimstatt für lokale Demokratie“ nun eine Nutzungsidee für ein mögliches Kirchenschiff gibt. Denn Heuer hatte den Bedarf für einen Plenarsaal bei Altbischof Wolfgang Huber, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung Garnisonkirche, ins Gespräch gebracht. Der alte Saal im Stadthaus ist längst nicht mehr geeignet, die Stadt mietet sich in der IHK und in der MBS-Arena ein.

Huber war von dieser Idee sofort angetan. Für ihn sei stets klar gewesen, dass kein weiteres Kirchengebäude hinter dem Turm benötigt wird. „Für mich und viele andere in der Stiftung Garnisonkirche ist das, was jetzt vorgeschlagen wird, der inhaltlich überzeugendste Vorschlag für die Nutzung des Raums des Kirchenschiffs“, so Huber.

Der Ort könne nun „in zukunftsträchtiger Weise“ genutzt werden. „Die Kirche weiß sich der Förderung der Demokratie in unserem Land verpflichtet“, sagt Huber. Das Forum an der Plantage solle nicht nur historischer Gedenkort sein, sondern sich auch zu „einem Lernort der Demokratie entwickeln“.

Wie soll das „Haus der Demokratie“ bezahlt werden?

Die Kosten des Projekts können noch nicht beziffert werden. Doch Mike Schubert stellte am Mittwoch klar, dass er verschiedene Geldquellen für die Investition nutzen will. Einmal geht es um Haushaltsmittel der Stadt, denn dort sollen in erster Linie Aufgaben erfüllt werden, die die Landeshauptstadt sowieso realisieren will, etwa die Erweiterung des Potsdam-Museums oder der dringend benötigte neue Plenarsaal.

Dafür soll die Stadt selbst in die Tasche greifen: „Seit 30 Jahren haben wir überlegt, wie wir einen Saal schaffen, der in seinen Räumen und Möglichkeiten den Tätigkeiten der Stadtverordneten angemessen ist. Ich finde, das gehört zum Bürgerstolz dazu.“ Schubert erinnerte an den „Ruf aus Potsdam“ im Jahr 2004, einen Spendenaufruf für den Bau der Garnisonkirche. „An diesem Tag hätte man Bischof Huber auch nicht fragen können, wer die Spender sein werden. Manchmal braucht es einen Startpunkt und eine Grundidee.“

Was passiert als nächstes?

Der Vorschlag wird Anfang 2022 vom Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche und den Stadtverordneten beraten. Sollten sich diese der Idee grundsätzlich anschließen, wird die Stadt mit der Stiftung in Verhandlungen über ein Erbbaurecht am Grundstück des Kirchenschiffes treten.

Pete Heuer, der zwar die Idee des Plenarsaals hatte, sich aber bislang nicht für den Erhalt des Rechenzentrums ausgesprochen hat, stellte klar, dass eine Mehrheit der Stadtverordneten keineswegs sicher ist. „Es wird ein spannender Prozess angesichts der Volatilität des Abstimmungsverhaltens der Stadtverordnetenversammlung. Ich bin sicher, dass nicht das herauskommen wird, was wir jetzt hinein schicken.“

Wenn eine Mehrheit zustande kommt, wird das Raum- und Funktionsprogramm für das Haus der Demokratie in einer Machbarkeitsstudie erarbeitet – das wird bis zu neun Monate dauern. Anschließend soll ein Architekturwettbewerb durchgeführt werden, auch dafür muss man sechs bis neun Monate veranschlagen. „Das Ziel ist es, bis Ende 2023 die planerischen Grundlagen zu schaffen“, so Schubert.

Werden die Bürger zu dem Projekt befragt?

Vorerst nicht. „Bislang ist unklar, was wir die Bürger fragen sollen“, sagt Pete Heuer. Erst, wenn auch ein architektonisches Konzept vorliege, könnte man die Potsdamer dazu konkret befragen.

Was passiert mit dem Geld des Bundes für eine Machbarkeitsstudie?

Der Bund hat der Stiftung Garnisonkirche schon vor zwei Jahren 750.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Fläche des Kirchenschiffs in Aussicht gestellt hat. Dieses Geld wird allerdings nicht in das Projekt fließen.

Laut Stiftungsvorstand Peter Leinemann würde man bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) eher eine „Umwidmung“ des Geldes beantragen, damit dieses für die Arbeit der Stiftung im Turm verwendet werden könne. Leinemann erklärte, dass er die Stadt Potsdam bei der Finanzierung der Machbarkeitsstudie in der Pflicht sehe.

Von Peter Degener