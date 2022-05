Haus in Babelsberg durch Brand beschädigt

Babelsberg

In der Stahnsdorfer Straße hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei hinzugerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte löschen. Verletzt wurde niemand.

Fenster und Fassade beschädigt

Drei Mülltonen wurden jedoch vollständig zerstört. Ebenso wurden ein Teil der Hausfassade sowie ein Kellerfenster beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline