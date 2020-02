Coronavirus: Hausärzte in Potsdam raten zu Ruhe und Hühnersuppe

Potsdam

„Wir alle haben irgendwann Corona und sind irgendwann immun dagegen.“ Für Hausärztin Heidi Boschmann aus der Brandenburger Vorstadt ist das aus China stammende Virus nur eins von vielen und kein Grund zu Panik: „Wir haben keine Angst davor. Daran stirbt man nicht“, sagt sie: „Man wird auch wieder gesund.“ Corona sei nur der Vorbote von etwas Größerem, das erst noch komme, so ihre Einschätzung.

Anrufen ist der beste Weg, eine Corona-Erkrankung zu prüfen

In ihrer Praxis gab es bislang noch keinen einzigen Verdachtsfall, sagte Boschmann der MAZ, nur Fragen danach in Arztgesprächen. „Und Lehrer rufen uns an, weil sie was wissen wollen für den Biologie-Unterricht.“ Anrufen sei denn auch der beste Weg, eine Corona-Erkrankung zu prüfen, sagt sie. Am Telefon könne man Symptome abfragen und dann entscheiden, was zu tun ist.

Patienten werden krank geschrieben

Corona sei hoch ansteckend, sagt Boschmann, und Praxen seien immer auch Ansteckungsorte: Diese Orte wegen Corona-Angst plötzlich vermehrt aufzusuchen, sei falsch. Patienten sollten nicht mit Anzeichen von Husten und Schnupfen kommen in der Furcht vor dem neuen Lungenvirus, empfiehlt sie. „Wir können ohnehin nichts dagegen tun“, außer krank zu schreiben: „ Hühnersuppe, ab ins Bett!“

Mundschutz nicht hilfreich

Von der Politik wünscht sie sich, Krankschreibungen auch mehr als drei Tage rückwirkend auszustellen, wenn es sich zum Beispiel um Virusinfektionen handelt. Boschmann fordert, Schutzartikel wie Mundmasken, Gummihandschuhe und Sterilisationsmittel wieder mehr in Deutschland herzustellen. Mundschütze etwa („Die nutzen sowieso nichts. Keiner läuft bei uns mit sowas rum.“) sind ihrer Erfahrung nach nicht mehr zu bekommen, weil sie in China produziert werden und die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Auch Desinfektionsmittel seien knapp.

Auch in Kollege in Potsdam-West bestätigt vermehrte Fragen in Patientengesprächen. „Es gibt welche, die Angst vor Corona haben“, sagte er der MAZ. Aber nur wegen eines Corona-Verdachts sei noch keiner gekommen. Auch er rät dazu, zunächst telefonischen Kontakt und Rat zu suchen.

Die Sterblichkeitsrate bei Corona sei zwar höher als bei Grippe, doch seien die Influenza-Viren derzeit gefährlicher. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts war die Grippewelle 2017/18 in Deutschland die stärkste in den letzten 30 Jahren. Sie kostete 25.100 Menschen das Leben.

