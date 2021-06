Innenstadt/Babelsberg

Ein Garten am Stadtrand von Potsdam, darin ein Bungalow, ein Schuppen und ein Bauwagen Marke Eigenbau gleich vorn am Eingang. Das Gewächshaus ist halb mit Plane abgedeckt, der von den Vorbesitzern hinterlassene Swimmingpool noch ohne Wasser. Karl L. (54, Name geändert), mittelgroß, die grauen Haare an den Seiten ausrasiert, sitzt auf einem Stuhl im Grünen und erzählt, wie er vor mehr als 30 Jahren zum Hausbesetzer wurde.

Die Suche nach einer Wohnung

Karl L. kam gleich nach der Werkzeugmacherlehre als Sanitäter zur Armee. Nach dem Wehrdienst „habe ich keine Wohnung gefunden, wie viele im Osten. Doch ich habe gemerkt: Mit den Eltern, das wird nichts mehr – ich muss da raus“.

Karl L. hatte von einer Regelung gehört: Man könne sehen, wo Wohnungen leer stehen und sich darauf bewerben. „Wenn du die dritte Wohnung nachgewiesen hast, müssen sie die dir geben, das galt als ungeschriebenes Gesetz. Ich habe ihnen mehr als drei leerstehende Wohnungen genannt und keine davon bekommen.“

Mit einem Freund bewarb er sich 1990 um eines der damals leerstehenden Holländerhäuser an der Kurfürstenstraße. Sie sollten ein Finanzierungskonzept vorlegen. Karl L. meint heute, sie hätten nur erzählen müssen, sie hätten jemand mit Geld im Hintergrund: „Wir waren einfach nicht clever genug.“

Die erste Besetzung

Dann die Wende: Karl L. besuchte einen Freund, der schon 1986 in der Glasmeisterstraße in Babelsberg eine Wohnung besetzt hatte. „Schwarzwohnen“ hieß das in der DDR.

Dort sagten sie ihm, im Haus gegenüber seien gerade welche ausgezogen: „Da bin ich zu meinen Eltern gefahren, hab die russische Bohrmaschine und ein Verlängerungskabel geholt, das Schloss aufgebohrt, ein Zylinderschloss eingebaut und bin noch in der selben Woche eingezogen.“

Die Ausstattung war anfangs karg: eine Matratze, ein paar Kisten, ein Küchentisch, ein Stuhl. „Weil ich nicht wusste, wie lange ich da bleiben kann, ob mich einer anzeigt.“ Nach drei Wochen „bin ich zur Energiewirtschaft, habe mich mit Pseudonym angemeldet. Die wollten keinen Ausweis, keinen Mietvertrag.“ In der Wohnung sei er sechs Jahre geblieben.

Die ersten Angriffe

Hausbesetzer-Demonstration in der Innenstadt im Juli 1997. Quelle: MAZ/Joachim Liebe

Kurz nach seinem Einzug in die das dringend sanierungsbedürftige Haus Glasmeisterstraße seien weitere der früheren Mieter ausgezogen. Er habe Freunden Bescheid gesagt, hier wird etwas leer: „Irgendwann hat nur noch eine ältere Dame da gewohnt, der wir öfter den Einkauf mitgebracht oder Kohlen hochgeschleppt haben.“ Auch diese Frau ging schließlich.

„Danach haben wir das Haus mit Transparenten als besetztes Haus zu erkennen gegeben.“ Es gab erste Angriffe mit Steinen und Brandsätzen, erzählt Karl L, von „Faschos aus der Nachbarschaft“. Sie schützten die Fenster mit Abstandshaltern aus Maschendraht: „Die Mollis prallten an den Dingern ab und sind vor dem Haus auf dem Boden verbrannt.“

Direkte Zusammenstöße habe es nicht gegeben: „Wir haben Ausfälle gemacht, wollten sie zur Rede stellen, doch dann sind sie meist Richtung Zentrum Ost davon.“

Und weitere Besetzungen

„Es gab sehr viele Menschen, die Wohnungen und Häuser gesucht haben. Die keine Erfahrung hatten und gefragt haben, könnt ihr uns helfen?“ Karl L. erwähnt ein „befreundetes feministisches Projekt“, eine Frauengruppe, die in der Karl-Gruhl-Straße ein Haus besetzte: „Wir haben geholfen, wie man eben beim Umzug hilft.“

Besetzer-WG in der Benkertstraße 1 im Februar 1997. Quelle: MAZ/Christel Köster

Aber es gab auch Besetzungen rein politischer Natur, „mit denen wir aufmerksam machen wollten: Hier steht seit vielen Jahren ein Riesenhaus leer“. In der Karl-Marx-Straße habe es mehrere davon gegeben. Sie seien hinein und dringeblieben, hätten teilweise sogar die Presse angerufen: „Dieses Haus ist jetzt besetzt. Freiwillig gehen wir hier nicht raus.“

Eine dieser Besetzungen sei später vor Gericht im sogenannten Zweieinhalb-Werkzeugmacher-Prozess verhandelt worden, erzählt Karl L.: Zwei der Angeklagten hatten diesen Beruf erlernt, der dritte, ein Slawistik-Student, wollte es noch.“ Sie hätten sich selbst verteidigt und seien freigesprochen worden, weil die Polizisten im Zeugenstand „widersprüchliche Aussagen machten“.

Von einem Haus zum nächsten

Über die Jahre hinweg sei er an 30 Hausbesetzungen beteiligt gewesen: „Ich habe allerdings nie in zwei Häusern gleichzeitig gewohnt.“ Aus der Glasmeisterstraße sei er zum Johann-Strauß-Platz umgezogen. Später in eine Villa an der Zeppelinstraße, danach ins „Bouman‘s“ in der Kurfürstenstraße 5.

Bei der Räumung des „Bouman‘s“ im Juni 2000 war Karl L. der erste, den sie verhafteten. Er wollte den Hintereingang sichern, doch „sie waren schon vor Ort“.

Danach kam er als Gast in Ausweichwohnungen unter, die von der Stadt ab 1994 zur Deeskalation als Ersatz für geräumte Häuser angeboten wurden, ging schließlich in ein Wohnprojekt im Wildpark, das für zwei Häuser in der Lennéstraße eingerichtet worden war.

2002 bekam Karl L. seine „erste reguläre Wohnung, in der ich offiziell zur Miete gewohnt habe“. Elf Jahre blieb er dort. Danach zog er auf das Grundstück der Kommune Am Eichelkamp in Nedlitz, wo er über drei Jahre hinweg nach eigenen Entwürfen seinen Bauwagen baute.

Die Hauptstadt der Hausbesetzer

Straßenfest in der Gutenbergstraße im August 1997. Quelle: MAZ/Christel Köster

Die Dortustraße 65 war am 16. Dezember 1989 das erste Haus, das offiziell besetzt wurde – mit einem Straßenfest und einer Fotoausstellung zu dem gerade gestoppten großflächigen Abriss in der barocken Innenstadt. Links neben der „65“ gähnte bis zur Hegelallee ein leeres Feld, auf dem im August noch Häuser gestanden hatten.

Kurz darauf wurden weitere Häuser besetzt – die Benkertstraße 20, die Kurfürstenstraße 12 und 13, die Dortustraße 8, im Februar 1990 die Fabrik in der Gutenbergstraße 105.

Mehr als 30 waren es zeitweise zugleich, mehr als 70 insgesamt bis 2000. Nirgendwo sonst in Deutschland waren im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Häuser besetzt: Potsdam war die Hauptstadt der Hausbesetzer.

Besetzerkultur in der Innenstadt

Kai L. war oft in der Innenstadt, die sich längs der Gutenbergstraße mit autonomen Kneipen und mehreren Kulturzentren füllte. Seine Stammlokale waren die Gutenberg 108 im früheren Restaurant „Stadt Magdeburg“, die Dortu 5 im späteren „Varieté Walhalla“, die Fabrik.

Die Fabrik war der legendäre kulturelle Mittelpunkt und eine Gründungszelle der heute sehr breit gefächerten Potsdamer Kulturszene mit Konzerten und Partys, Volxküche und Tanz. Das Waschhaus und die Fabrik in der Schiffbauergasse haben ihre Wurzeln dort ebenso wie das Archiv in der Leipziger und das „Black Fleck“ in der Zeppelinstraße.

Die Räumung der Fabrik

Räumung der Fabrik am 22. September 1993. Quelle: Christel Köster

Die Räumung der Fabrik am 22. September 1993 brachte einen für Potsdam einmaligen Gewaltausbruch. Ziegel flogen vom Dach auf Polizisten, Flammen schlugen aus dem verbarrikadierten Vorderhaus, Polizeigewalt. Die Stadt stand unter Schock.

Am Abend gab es fernab der Gutenbergstraße mit den brennenden Barrikaden ein Besetzerplenum vor dem Pfingstberg-Belvedere. Am folgenden Tag lieft alles nach Plan: Am Deserteursdenkmal auf dem Platz der Einheit formierte sich eine Spontandemonstration, die sich Richtung Stadthaus in Bewegung setzte: „Wir nutzten die Demo und die damit verbundene Ablenkung, um etwas Neues in Beschlag zu nehmen.“

Links schwenkt marsch!

Die leerstehende Hegelallee 5 hätten sie schon lange im Auge gehabt: „Wir waren permanent auf der Suche nach Objekten“, sagt Karl L., „für Menschen, die eine Wohnung suchen. Ich allein war in den 1990er Jahren in 60, 70 Häusern, die ich überprüft habe, ob sie geeignet sind für eine Bewohnbarmachung, für Kulturzwecke.“

Am Nauener Tor schwenkte der Demonstrationszug für die Polizei überraschend nach links. Vom Balkon des Hauses wurden sie schon durchs Megaphon begrüßt: „Dieses Haus ist jetzt besetzt als Ersatz für die Fabrik, als Kulturhaus für die Innenstadt!“

Die Geschichte der Villa Besenrein

Das Haus füllte sich spontan. Schon am ersten Abend spielten zwei Bands, die eigentlich für die Fabrik gebucht waren. In den Keller kam ein Atelier, in die erste Etage ein rauchfreies Kindercafé. Oben gab es einen Billardtisch und zweimal die Woche Musik live oder von der Konserve.

Übergabe des „Hauses Besenrein“ am 11. Oktober 1993. Quelle: MAZ/Matthias Littwin

Dann kam das Schreiben mit der Forderung des Eigentümers, das Haus zum 11. Oktober „besenrein“ zu übergeben. Kai L. erzählt von der Idee mit dem Puppenhaus: „Das gestalten wir um, oben den Schriftzug ran: ,Besenrein‘.“ Zum Übergabetermin „haben wir die Presse eingeladen und uns schick angezogen“. Die Medienvertreter wurden mit Schnittblumen begrüßt: „Wir hatten unseren Teil der Abmachung erfüllt und die Lacher auf unserer Seite.“

Gewalt auf den Straßen

Die Hegelallee 5 wurde für Karl L. zum Lebensmittelpunkt. „Fast jede Nacht habe ich da verbracht, bin eingezogen mit Rollmatratze, Schlafsack, Handtuch und Zahnbürste. Damit das Haus gesichert ist. Damit keiner eindringt und anfängt, herumzurandalieren.“

Polizeieinsatz am 22. September 1993 in der Gutenbergstraße. Quelle: Matthias Littwin

Am 22. Februar 1994 gegen 6 Uhr „bin ich vom Krach wach geworden“, erinnert Karl L.: „Sie haben die Tür aufgebrochen, uns aber dann ohne größere körperliche Gewalt aus dem Haus gebracht.“ Von der Straße aus hätten sie zugesehen, wie Möbelträger das Mobiliar ausräumten und auf einen Lkw verluden.

Am Tag danach die erste Protestdemonstration. Steine flogen in die Fensterscheiben von Banken und Geschäften. Polizisten mit Hunden und Schlagstöcken im Einsatz. 60 Leute steckten im gefürchteten Polizeikessel fest.

Dreimal besetzten sie in den nächsten Tagen das leerstehende Lokal „Zum Eisenbahner“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg, dreimal wurden sie sofort geräumt: „Wir sind nicht dazu gekommen, das offiziell zu eröffnen“, sagt Karl L., „aber wir waren entschlossen und stur.“

Die Entdeckung des Archivs

Dann eine Einladung in den Lindenpark. Monika Keilholz, Chefin des Babelsberger Traditionsclubs und damals einflussreiche SPD-Kommunalpolitikerin, „hätte vielleicht was für uns, wo wir nicht gleich wieder rausfliegen“. In kleiner Runde, so Karl L., habe sie gesagt, „es gäbe ein Objekt außerhalb, wo die Stadt die Füße stillhalten würde“.

Monika Keilholz bestätigt die Erzählung auf MAZ-Anfrage: „Wir saßen mit allen im Lindenpark zusammen.“ Der Tipp sei von Iris Roithmeier gekommen, damals zweite Geschäftsführerin des Lindenpark e.V., die vorher in dem Filmarchiv an der Leipziger Straße gearbeitet habe.

Die Besetzer waren überrascht: „Das hatten wir nicht auf dem Schirm“, sagt Karl L, „weil wir uns in der Ecke kaum rumgetrieben haben.“ Mehrere Tage lang hätten sie das Gebäude erkundet, dessen Größe sie beeindruckte: „Das war ein Vielfaches der Fabrik. Schaffen wir das überhaupt?“

Und wieder Nachtwache mit Rollmatratze

Dann hätten sie „relativ schnell entschieden: Hier gibt es Kneipe, Café und Kultur, darüber ein Atelier. Über den Garagen wird ein Sportraum eingerichtet, Parkett war schon drin“. Das Gebäude wurde zweigeteilt: „Links der öffentliche, der kulturelle Teil, rechts der Wohnbereich.“

Hof des Archivs im März 2011. Quelle: Joachim Liebe

Wieder übernahm Karl L. mit Schlafsack und Rollmatratze die Nachtwache: „Ich bin für die erste Zeit in das Zimmer über der Eingangstür eingezogen, damit ich sofort mitbekomme, wenn jemand das Haus attackiert.“ Tage später hätten sie zur Pressekonferenz eingeladen: „Wir haben gesagt, bevor wir anfangen und ausbauen, machen wir das offiziell und warten, was passiert. Erst als wir gemerkt haben, okay, sie räumen nicht, haben wir angefangen, die Tresen zu bauen.“

Rückzug aus der Orga-Gruppe

Das Archiv ist bis heute eines der größten unabhängigen Kulturzentren im Land Brandenburg: „Als es legalisiert wurde, habe ich mich aus der Orga-Gruppe zurückgezogen“, sagt Karl L. In der Kneipe steht noch immer sein Billardtisch, den er in der Glasmeisterstraße und später in der Hegelallee 5 aufgebaut hatte.

Viele Freundschaften haben bis heute gehalten: „Ich habe hier oft Gäste“, sagt Karl L. in seinem Garten: „Im Sommer ist auch Wasser im Pool.“ Zum Geburtstag hätten sie hier mit mehr als 30 Leuten gegrillt und dazu „schön Punkrockmugge gehört“.

Von Volker Oelschläger