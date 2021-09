Potsdam

An der Babelsberger Enge hat es am Sonntag gegen 11.35 Uhr einen Schiffsunfall gegeben. Ein Zeuge hat der Polizei das Geschehen gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein Hausboot und ein Fahrgastschiff gleichermaßen in Richtung Potsdam unterwegs, als das Fahrgastschiff einige hundert Meter nach der Babelsberger Enge rechts an dem Hausboot vorbeifahren wollte. Das Hausboot änderte jedoch seinen Kurs, so dass es schließlich seitlich mit dem Fahrgastschiff kollidierte. Verletzt wurde niemand, am Hausboot entstand geringer Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei hat einen Schiffsunfall aufgenommen.

Von MAZonline