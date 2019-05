Drewitz

Waffen, Drogen, Geldsummen: Ein mutmaßlicher Potsdamer Drogenhändler ist am Donnerstagabend von der Polizei festgenommen worden.

Die Beamten führten am Donnerstagabend auf Beschluss des Amtsgerichts eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des 29-Jährigen in der Drewitzer Eduard-von-Winterstein-Straße durch. Er wurde verdächtigt, mit Drogen gehandelt zu haben.

Springmesser, Schlagring, Rauschgift

Die Ermittler wurden fündig. Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich der Mann kooperativ und händigte den Beamten ein Springmesser, einen Schlagring, Bargeld und verschiedene Händlerutensilien aus. Auch mehr als 170 Gramm Rauschgift wurden in der Wohnung festgestellt.

Der Mann wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Im Laufe des Freitags will die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann beantragen.

Von MAZonline