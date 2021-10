Berliner Vorstadt

Einen neuen BMW nahmen Einbrecher mit, nachdem sie in der Berliner Vorstadt durchs Fenster in ein Haus eingedrungen waren und dort die Wagenschlüssel gefunden hatten. Am Montagvormittag meldete die Besitzerin den Diebstahl. Die Unbekannten nahmen weitere Wertgegenstände mit. Der schwarze BMW 530d mit dem Kennzeichen P-PD 300 stand auf dem Grundstück. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline