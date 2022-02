Hausflur lüften in der Corona-Pandemie – Was ist erlaubt?

Potsdam

Lüften, lüften, lüften – so lautet das Credo in Schulen und am Arbeitsplatz, um das Risiko einer Corona-Ansteckung zu verringern. Aber wie ist es eigentlich im Hausflur von Mehrparteienhäusern – wie viel sollte gelüftet werden und wer ist dafür verantwortlich?

Das Lüften im Hausflur kann schnell zu einem Streit unter Nachbarn führen, wie der Fall von Andreas Paulitz zeigt. Der Potsdamer lüftet den Hausflur seit Beginn der Corona-Pandemie ausgiebig. Das Problem: Er wohnt in einem Mehrparteienhaus in der südlichen Innenstadt von Potsdam und viele seiner Nachbarn sind mit dem ausgiebigen Lüften nicht einverstanden.

Das Lüften des Hausflurs ist Aufgabe des Vermieters

„Ich mache mir Sorgen, weil man in dem engen Hausflur keinen Abstand halten kann. Kinder laufen hier rein und raus, es wird gehustet und geschnieft“, beschreibt Paulitz seine Sorgen. Der Potsdamer ist aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung Risikopatient. Weil er Angst hat, sich anzustecken, verlässt der 57-Jährige nur noch selten das Haus. Wenn er es doch tut, stellt er auf seinem Weg vom vierten Stock nach unten alle Fenster im Hausflur auf Kipp – wegen der Aerosole. Deswegen kam es schon oft zu Streit mit anderen Mietern.

Aber wie ist das eigentlich rechtlich geregelt? Beim Lüften im Flur stoßen oftmals gegenteilige Interessen aufeinander, weiß Rainer Radloff, Vorsitzender des Mietervereins Potsdam: „Die einen wollen es mollig warm haben und die anderen wollen viel Lüften, um die Viruslast zu verringern.“ Auch die steigenden Heizkosten bereiten vielem Mietern momentan Sorgen. Viele Mieter lüften eigenständig den Hausflur, aber dürfen sie das eigentlich? „Das Lüften des Hausflurs ist weder Pflicht noch Recht des Mieters. Eigentlich ist es die Aufgabe des Vermieters“, so Radloff. Das Problem: Wenn Fenster zu lange geöffnet bleiben, können bei niedrigen Temperaturen Frostschäden entstehen. Für die eingefrorenen Leitungen oder beschädigten Heizkörper muss dann der Mieter haften, der gelüftet hat. Radloff rät deshalb davon ab, eigenständig zu lüften.

Paulitz bekam eine Abmahnung wegen zu viel Lüften

Radloff plädiert in solchen Streit-Fällen, wie denen von Andreas Paulitz, für eine einheitliche Regelung: „Am besten ist es, wenn der Hausmeister mindestens einmal am Tag eine qualifizierte Stoßlüftung vornimmt. Dann kann kein Frostschaden entstehen.“ Den Mietern, die sich trotzdem um die erhöhte Virenlast im Hausflur sorgen, empfiehlt er, eine Maske zu tragen, um sich zu schützen.

Andreas Paulitz’ Vermieter, die Vermietungsgesellschaft Pro Potsdam, sieht im dauerhaften Lüften des Flurs ein Problem. Sie hat Paulitz deshalb eine Abmahnung erteilt – wegen „unzureichender Frostschutzmaßnahmen durch das dauerhafte Öffnen der Fenster im Hausflur“.

Pro-Potsdam-Sprecherin Jessica Beulshausen erklärt: „Gegen mehrmaliges Stoßlüften am Tag ist nichts einzuwenden. Wenn die Fenster allerdings stundenlang offenbleiben, können langfristig Schäden entstehen.“ Man halte sich im Hausflur normalerweise nicht besonders lange auf, gibt Beulshausen zu Bedenken. Auch sie empfiehlt das Tragen einer FFP2-Maske im Hausflur und auf die Einhaltung des Abstandes zu achten.

Masken tragen im Hausflur sinnvoll

Die Maskenpflicht im Hausflur ist in einigen Regionen bereits verpflichtend: In der Region Hannover gilt seit dem 14. Januar eine erweiterte Maskenpflicht. Danach ist in Hausfluren und Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern mit mehr als vier Wohnparteien eine FFP2-Maske zu tragen. In Potsdam gibt es eine solche Regel nicht.

Andreas Paulitz reicht das nicht aus. Eine Maske trage er sowieso, aber der Abstand sei in dem engen Hausflur nicht einzuhalten. Er fühlt sich in seiner Hausgemeinschaft nicht mehr wohl. „Die Anfeindungen haben in den letzten Monaten zugenommen. Das ist nicht mehr zumutbar für mich hier“, sagt er. Ende März wird er ausziehen, in eine behindertengerechte Wohnung in die Waldstadt. Sorgen um eine Ansteckung mache er sich dort nicht: Die Hausflure sind breit genug, um ausreichend Abstand zu halten.

