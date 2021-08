Potsdam

Die Europäische Union will eine Reihe wichtiger Antibiotika für die Anwendung in der Tiermedizin sperren und nur noch bei Menschen anwenden lassen. Dagegen läuft die Tierärzteschaft bundesweit Sturm und macht mit einer Unterschriftenkampagne Druck auf das Verbraucherschutzministerium, Ausnahmen für die EU-Regelung zu finden. „Sonst werden viele, viele Tiere sterben müssen, denen wir bislang schnell helfen konnten“, sagt die Potsdamer Veterinärin Michaela Ebeling von der Praxis am Pfingstberg.

Ebeling und ihr Mann Gordon sind auch mobile Ärzte für die Tierrettung Potsdam und haben ständig mit verletzten Tieren zu tun, die dringend Antibiotika brauchen, um zu überleben. „Sehr oft werden Penicellin-Präparate wie Baytril verabreicht, die bei extrem vielen Tierarten gut verträglich sind“, sagt Ebeling: „Das hilft Wildtieren ebenso wie Reptilien, Vögeln, Kleinsäugern, Hunden und Katzen. Das soll nun verboten werden. Es gibt nichts anderes für diese Tiere. Dann sterben sie.“

Besonders häufig kommen Bissverletzungen vor, die zu teils schweren und schnell fortschreitenden Entzündungen führen. Augenentzündungen etwa werden meist mit dem auch bei Menschen oft eingesetzten Mittel Floxal behandelt, das nun aber für Tiere gesperrt oder nur mit Erstellen eines so genannten Antibiogramms erlaubt werden soll. Das ist eine mikrobiologische Untersuchungsmethode, bei der die Wirksamkeit verschiedenster Antibiotika gegen Bakterien ausgetestet wird, um eine Antibiotikaresistenz von Bakterien nachzuweisen. Man züchtet also im Labor Bakterienkulturen an für den Test. Das macht Ebeling zufolge die Behandlung etwa drei Mal so teuer für den Tierbesitzer. Es ist aber möglich, das Mittel schon einzusetzen, während das Antibiogramm erstellt wird.

Später Protest des Verbandes

Angesichts des Umstandes, dass die EU ihre jüngste Tierarzneimittelverordnung schon 2019 verabschiedet und festgelegt hat, dass die EU-Staaten bis Januar 2022 Nachfolgeregelungen finden müssen, findet es Ebeling verwunderlich, dass der Bundestierärzteverband erst „drei Sekunden vor Inkrafttreten“ das Problem erkannt hat und Alarm schlägt.

„Wir Tierärzte werden oft so dargestellt, als würden wir bedenkenlos Antibiotika verabreichen“, sagt Ebeling: „Das stimmt nicht. In der Nutztier- und der Kleintiermedizin wird das mit Bedacht gemacht.“ Viele Humanmediziner würden viel schneller zu Antibiotika greifen, ohne dass dagegen Widerstand aufkommt. Man dürfe „nicht vergessen, wie wichtig Tiere für den Menschen sind: Die sind Menschersatz, Kinderersatz, Vaterersatz. Sie haben eine immense psychologische Funktion.“

Die Tierärztin und Ex-Stadtverordnete Anja Laabs findet es richtig, dass der Einsatz von Antibiotika reglementiert wird, aber falsch, damit bei den Tierärzten anzufangen. „In der Humanmedizin bitten viele Patienten den Arzt um Antibiotika, weil sie zum Beispiel bei Freunden und Bekannten geholfen haben. Und sehr leicht bekommen sie das auch verschrieben.“ Oft erlebe man dann, dass dieses Medikament nicht zu Ende genommen wird, weil vielleicht schon vorher eine Besserung eintritt. Damit ist es jedoch zu kurz und zu niedrig dosiert, um den Bakterien den Garaus zu machen. „Die stärksten Bakterien überleben und bilden Resistenzen gegen das Mittel aus, so läuft das in der Natur.“ In vielen Arzneischränken zu Hause liegen angefangene Packungen Antibiotika herum, berichtet Laabs – ein Zeichen für die abgebrochene Behandlung.

Weltweite Regeln nötig

Die Ärztin fordert, dass der Einsatz von Antibiotika weltweit auch in der Humanmedizin und der Nutztierhaltung stärker reglementiert wird. „Wir brauchen einen One-Health-Ansatz“ – eine Problemlösung für alle Bereiche der Medizin. In den letzten 15 Jahren sei der Einsatz dieser Mittel global um 65 Prozent gewachsen, vor allem in so genannten Schwellenländern wie der Türkei oder Tunesien, aber auch in den USA, berichtet Laabs. Dort gehe es vor allem um die Maststeigerung. In diesen Ländern seien Antibiotika ohne Rezept erhältlich. Aber aus diesen Ländern werde Fleisch in Massen importiert. Bei den lange Zeit stärksten Antibiotikanutzern Frankreich und Spanien betrage der Zuwachs dagegen nur etwa sechs Prozent.

Therapienotstand ist schon da

Bei vielen Kleintieren gebe es längst starke Einschränkungen im Umgang mit den Mitteln, sagt Laabs: „Wir haben schon einen Therapienotstand und massive Probleme, manchen Tierarten zu helfen. Und das wird mit dem Verbot noch zunehmen.“ Die Veterinäre dürften Antibiotika nur in Notsituationen einsetzen, wie das auch in der Humanmedizin passiert. Da könne man nicht warten, bis das Labor die Wirkung des Mittels auf eine angezüchtete Bakterienkultur aus dem Körper wirkt: „Da muss man sofort handeln.“ Und wenn das erste Mittel der Wahl nicht oder ungenügend anschlägt, müsse man schnell auf ein Reservemittel wechseln können, „sonst werden viele Tiere mit schweren Infektionen sterben oder eingeschläfert.“ Doch diese Reservemittel sollen werden in der Tiermedizin verboten werden. Bei den Menschen machten sie Laabs zufolge 50 Prozent aller verordneten Antibiotika aus: Der Arzt sieht, welches Mittel schon mal verschrieben wurde und wählt ein anderes. In der Tiermedizin seien das nur 1,3 Prozent, sagt sie.

Die vier Hauptgruppen Medikamente, die durch die EU gesperrt werden sollen, sind ihrer Ansicht nach nicht nur wegen des „ethischen Anspruchs, einem Tier zu helfen“ unverzichtbar, sondern auch, um Zoonosen zu verhindern - die Weitergabe der Infektionen vom Tier auf den Menschen und vom Menschen auf das Tier. „Das ist auch eine Aufgabe der Tierärzte.“

