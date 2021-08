Fahrland

Auf und davon – die „Katja“ hat ihren Liegeplatz am Unglücksort im Sacrow-Paretzer Kanal verlassen. Sogar aus eigener Kraft, wie Eigner Georg Kolodziej der MAZ am Mittwoch sagte. Man habe die beschädigte Bordwand des Frachtraums verstärkt und sei am Dienstag zu einem neuen Liegeplatz gefahren. Dort bleibe man, bis das Wasserstraßenamt Elbe eine Fahrt-Erlaubnis erteilt. Mit dem eigenen Auto war der Käpt’n am Mittwoch zum Amt unterwegs. Wo das Schiff seine Werft findet, sei noch nicht entschieden, sagte er.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es gibt ja gar nicht so viele Werften, die ein fast 100 Meter langes Schiff ins Trockendock nehmen können“, beschreibt Thomas Krüger vom Wasserstraßenamt in Potsdam das Problem. Vier Werften seien am Dienstag vor Ort gewesen und würden die „Katja“ reparieren; er vermutet, dass das in Duisburg passiert, einem früheren Heimathafen. Das ist rund 300 Kilometer von dem Unglücksort entfernt, wo das Schiff am 15. Juli beim Beladen mit Schlamm aus dem Kanal in der Mitte durchknickte und mit seiner Mitte auf Grund sank.

Kolodziej zufolge sind auch Werften in Lauenburg in Schleswig-Holstein oder Haren/Ems technisch dafür gerüstet. Krüger und er erwarten, dass das geflickte Schiff die Fahrt aus eigener Kraft bewältigen kann.

Die „Katja“ am Liegeplatz in Nedlitz Quelle: Rainer Schüler

Schließlich hat man die beim Knicken unter Wasser extrem gedehnte und über Wasser stark gestauchte Bordwand mit Stahlträgern von außen verstärkt, um diese stabil zu halten. Risse, durch die Wasser eindringen könnte, gibt es offenbar nicht. Am Liegeplatz kann man die Schwachstelle im Umlauf um den Frachtraum gut erkennen: Die Stauchung hat das Metall nach oben gedrückt. Sie liegt unmittelbar neben einer Inspektionsluke, die weit nach der Bauzeit des Schiffes in den Außenumgang geschnitten wurde und nach Experteneinschätzung dessen Stabilität unterbrochen hat.

Es könnte aber auch eine allgemeine Materialermüdung die Ursache sein. Das Schiff wurde 1964 gebaut und hat seither mehrfach den Besitzer gewechselt. Unter den Namen „Grunwald“ fuhr es auch schon unter polnischer Flagge.

So lag die havarierte "Katja" im Sacrow-Paretzer-Kanal. Quelle: Alexander Engels

Beladungsfehler scheidet als Ursache aus

Inzwischen scheidet ein Beladungsfehler als Grund des Unglücks offenbar aus. Das Schiff war erst mit etwa 800 Tonnen flüssigen Schlamms bestückt, der auch gleichmäßig verteilt war. Es kann aber 1300 Tonnen laden. Die Ursachenforschung läuft noch.

Von Rainer Schüler